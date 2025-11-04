Haddad promete que governo Lula entregará melhor resultado fiscal desde 2015

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, prometeu que o governo Luiz Inácio Lula da Silva entregará o melhor resultado fiscal do País desde 2015, quando a crise fiscal começou no Brasil. "Nós vamos entregar o melhor resultado fiscal do País em quatro anos [de governo], mesmo considerando tudo o que se pagou de calote do governo anterior", disse Haddad, em evento da Bloomberg Green sobre COP30, em São Paulo.

Ele disse ainda que "falam que estamos em crise fiscal", mas é um delírio que precisa ser estudado do ponto de vista psicológico. "Pelo ponto de vista econômico, eu não consigo entender", completou.

Haddad enfatizou que a pasta não vai recuar do objetivo de colocar ordem nas contas públicas que, segundo ele, estão desorganizadas desde 2015.

"Estão falando que eu vou mudar a meta de resultado primário desde 2023, eu não mudei nenhuma vez e cumpro todo ano", disse o ministro.

O chefe da Fazenda enfatizou que o governo Lula tem entregado um resultado, "em todos os aspectos", melhor do que o recebido.