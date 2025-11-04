Empresa de erva-mate Vier tem falência decretada pela Justiça

Tradicional empresa do segmento de ervas de chimarrão, a Vier Indústria e Comércio do Mate teve a falência decretada pela Justiça, que atendeu um pedido da própria fabricante. Fundada em 1944, a companhia entrou em recuperação judicial em 2021 e encerrou suas operações em setembro do ano passado. A sentença foi assinada na última quarta-feira (29) pelo juiz Eduardo Savio Busanello.

A empresa acumulava R$ 49,7 milhões em dívidas e tinha patrimônio estimado em R$ 11,8 milhões. A marca Vier, no entanto, ainda pode ser encontrada nos mercados, já que está arrendada à empresa Rei Verde, de Erechim.

A administração da falência ficará a cargo da Estevez Guarda, especializada em administração judicial. O advogado e sócio da empresa Diego Estevez explica que "ainda existe receita e há interesse em maximizar os ativos". Ele entende que o processo de falência deverá ser rápido. São dois terrenos em Santa Rosa, cidade de origem da Vier, e uma planta no Paraná, que somam os R$ 11,8 milhões em ativos, explica. O valor será utilizado para quitar dívidas com credores.

"É um processo que pretendemos que dure pouco tempo", completa Estevez. Quanto à marca, a tendência é que ela siga no mercado pela força que representa. Será necessária uma conversa com a Rei Verde, que pode inclusive comprar os direitos e seguir com a produção.

Por enquanto, o acordo entre as duas empresas deve seguir e a marca não sairá de circulação, podendo ser encontrada nos mercados do Estado. "É uma marca muito forte, com valor de mercado. A ideia é manter o arrendamento ou realmente fazer a alienação", frisa o advogado.