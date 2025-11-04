IPC-Fipe sobe 0,27% em outubro e acumula inflação de 4,86% em 12 meses

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) subiu 0,27% em outubro, desacelerando significativamente em relação ao acréscimo de 0,65% de setembro e também ante o ganho de 0,52% da terceira quadrissemana do mês passado, segundo dados publicados nesta terça-feira (4).

Entre janeiro e outubro, o IPC-Fipe acumulou inflação de 3,30%. Nos 12 meses até outubro, a alta do índice foi de 4,86%. No 10º mês do ano, quatro dos sete componentes do IPC-Fipe subiram em ritmo mais lento: Habitação (de 1,66% em setembro a 0,22% em outubro), Transportes (de 1,01% a 0,32%), Despesas Pessoais (de 0,52% a 0,26%) e Saúde (de 0,80% a 0,37%). Por outro lado, os itens restantes ganharam força de um mês para o outro: Alimentação (de -0,52% a 0,38%), Vestuário (de -0,03% a 0,10%) e Educação (de 0,00% a 0,03%).

Veja abaixo como ficaram os componentes do IPC-Fipe em outubro:

- Habitação: 0,22%

- Alimentação: 0,38%

- Transportes: 0,32%

- Despesas Pessoais: 0,26%

- Saúde: 0,37%

- Vestuário: 0,10%

- Educação: 0,03%

- Índice Geral: 0,27%