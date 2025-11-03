Novo Feirão Limpa Nome busca conter alta da inadimplência

Diante da alta da inadimplência entre brasileiros, a Serasa Experian iniciou nesta segunda-feira (3) a 34ª edição do Feirão Limpa Nome, o maior mutirão de negociação de dívidas do País. Com a iniciativa, que se estende até 30 de novembro, os brasileiros poderão quitar seus débitos de forma virtual, pelo aplicativo ou pelo site da Serasa, ou presencial, com atendimento gratuito em qualquer uma das mais de 7 mil agências dos Correios espalhadas pelo País.

“A equipe dos Correios tem acesso a uma plataforma da Serasa, onde o atendente consegue verificar se o consumidor tem dívidas no seu nome, quais são as ofertas e os descontos disponíveis. O consumidor, então, pode escolher quais dívidas irá pagar e de que forma fará o pagamento", explica Rafaella Fajardo, especialista em Educação Financeira da Serasa Experian. Segundo ela, no atendimento presencial, o pagamento não é feito na própria agência. O consumidor recebe o boleto para que possa fazer o pagamento da dívida no banco ou no aplicativo.

Os descontos oferecidos neste feirão podem chegar até 99% do valor da dívida, enquanto algumas opções de parcelamento começam em R$ 9,90. As condições de negociação variam conforme a empresa com a qual o consumidor possui o débito. A Serasa tem parceria com 1,6 mil empresas dos mais diversos segmentos, desde grandes bancos até distribuidoras de energia.

Para Rafaella, o consumidor deve priorizar as ofertas do feirão neste final de ano. “É um momento delicado, porque Black Friday e Natal vêm aí, então é comum as pessoas fazerem novas dívidas. Mas a Serasa incentiva que o consumidor utilize o dinheiro extra do 13º para começar a se reorganizar financeiramente, priorizando o pagamento das dívidas negativadas para limpar o seu nome”, comenta.

O Mapa da Inadimplência da Serasa revelou que, em setembro, 43,89% da população gaúcha estava inadimplente. O resultado representa 3.895.060 pessoas, um crescimento de 5,81% em relação ao mês anterior. No acumulado, essas pessoas devem mais de R$27,1 bilhões, com uma média de dívida por pessoa estimada em R$6,9 mil.

Ainda segundo o levantamento, 34,3% dos inadimplentes têm entre 41 e 60 anos, e 32,4% têm entre 26 e 40 anos. A população acima dos 60 anos representa 22,4% e os jovens de até 25 anos são os que menos têm contas atrasadas (10,9%).

Entre os principais motivos para endividamento, em setembro, o material da Serasa destaca as dívidas com bancos e cartão de crédito (27%). Outro levantamento da Serasa mostrou que 65% dos brasileiros possuem mais de um cartão de crédito atualmente. O principal motivo, neste caso, é a tentativa de aumentar o limite de crédito com os diferentes cartões.

O segundo motivo mais comum para o endividamento identificado pela Serasa no nono mês do ano foi com as contas básicas, como água, luz e gás (21,3%), seguido dos débitos financeiros (19,9%) e das dívidas com serviços (11,5%).