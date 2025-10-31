Governador Eduardo Leite anuncia resultado final do edital de hidrogênio verde

O resultado final do Edital de Chamada Pública do Programa de Desenvolvimento da Cadeia Produtiva de Hidrogênio Verde (H2V) no Rio Grande do Sul foi anunciado pelo governador Eduardo Leite nesta sexta-feira (31), no Palácio Piratini, em Porto Alegre. As informações foram divulgadas no site do governo do Estado.

O edital representa o primeiro instrumento público de fomento direto à inovação em descarbonização industrial no Brasil em escala estadual, reafirmando o compromisso do Rio Grande do Sul com a neutralidade climática e o desenvolvimento sustentável. Busca estimular a pesquisa, a tecnologia e a industrialização de soluções de baixo carbono, promovendo geração de emprego, renda e competitividade para a indústria gaúcha.

O programa faz parte das estratégias de descarbonização visando a redução das emissões e está alinhado ao Plano Rio Grande e ao Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável, lançado há um ano pelo governo do RS, e contempla ações voltadas à descarbonização e à cadeia de hidrogênio verde.

Os recursos totalizam R$ 100 milhões em subvenção econômica via Badesul. A partir deste momento, as empresas selecionadas avançam para a etapa 6 do edital (contratação), que inclui a emissão dos instrumentos de crédito e a assinatura dos contratos, mediante a apresentação da licença ambiental válida emitida pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam).

As iniciativas contempladas têm como foco reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa (GEE) nas cadeias industriais, além de estimular a inovação e o desenvolvimento de insumos sustentáveis, como metanol, amônia verde, fertilizantes e plásticos de baixo carbono. O programa também busca atrair investimentos privados, gerar empregos qualificados e fortalecer a pesquisa aplicada em universidades e parques tecnológicos.

Com a consolidação do programa, o Estado avança na construção de um polo nacional de produção de hidrogênio verde e seus derivados, reforçando sua liderança na transição para uma economia de baixo carbono e inaugurando uma nova fase do desenvolvimento sustentável gaúcho, que alia crescimento econômico, inovação e proteção ambiental.

Projetos contemplados no Edital

Âmbar Sul Energia S/A

A proposta da Âmbar Sul prevê a implantação de uma planta industrial em Candiota para a produção de hidrogênio verde a partir de energia solar fotovoltaica, com armazenamento em hidretos metálicos. O hidrogênio será utilizado em processos industriais e como vetor energético limpo, promovendo descarbonização, inovação tecnológica e desenvolvimento sustentável na região.

O projeto visa a substituir o hidrogênio cinza por hidrogênio verde no processo de arrefecimento industrial da Usina Termelétrica Candiota III, por meio de eletrólise da água, alimentada por uma planta solar já existente e um sistema de armazenamento de energia. A iniciativa é uma colaboração entre Âmbar Sul Energia, Arpoador Energia e H2D Energy, e tem como principal objetivo reduzir as emissões de carbono nas operações da usina, com estimativa de corte de 49.136 kg de CO₂ por ano.

Tramontina

O projeto Hidrogênio Verde Tramontina propõe a implantação de uma planta de produção de hidrogênio verde por eletrólise da água, utilizando energia renovável certificada, na unidade de cutelaria, em Carlos Barbosa. Com capacidade inicial de 1,25 MW, a planta poderá produzir até 462 kg de hidrogênio de alta pureza por dia.

O hidrogênio será utilizado para converter a frota de empilhadeiras e veículos industriais internos da empresa para células a combustível, eliminando emissões de carbono no transporte. Também será destinado à alimentação de fornos industriais atualmente movidos a hidrogênio cinza. A expectativa é de uma redução anual de 99,89 toneladas de CO₂ equivalente. O projeto reforça o compromisso da empresa com a autonomia energética e com a agenda de descarbonização no Estado.

Be8 S.A

O projeto piloto da Be8 Energy, em Passo Fundo, propõe a instalação de um posto de abastecimento de hidrogênio verde para caminhões extrapesados com motores adaptados, utilizando hidrogênio produzido a partir de etanol. Com investimento estimado em R$ 38,7 milhões, a iniciativa busca avaliar a viabilidade técnica, operacional e econômica do uso do H₂V no transporte rodoviário pesado, contribuindo para a descarbonização do setor e posicionando o Rio Grande do Sul como referência nacional na transição energética.

Rodoplast Indústria e Comércio de Componentes Plásticos

O projeto propõe a implantação de uma planta para a produção de hidrogênio verde no município de Vacaria. Um dos principais diferenciais da iniciativa é a integração com o sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU), que serão aproveitados como fonte complementar de energia e calor. O processo destaca a pirólise como etapa fundamental para a obtenção de hidrogênio de baixo carbono, uma vez que o gás será produzido por meio do vapor do óleo de pirólise gerado a partir dos RSU.

Essa abordagem contribui para a redução do passivo ambiental local e para o fortalecimento da economia circular. O hidrogênio produzido será destinado, inicialmente, a aplicações em transporte e mobilidade, com foco no abastecimento de um caminhão de coleta de resíduos urbanos movido a hidrogênio.