CPFL vence leilão de obras de transmissão em solo gaúcho e paranaense

lote 3 do Leilão de Transmissão 4/2025 CPFL Transmissão foi a vencedora da disputa. Apresentando um lance de R$ 81,156 milhões de Receita Anual Permitida (um deságio de 53,93% em relação ao teto estabelecido para esse lote que era de R$ 176,2 milhões), a companhia agora será responsável por uma série de obras a serem construídas no Rio Grande do Sul e Paraná, entre linhas de transmissão e subestações de energia, que deverão absorver mais de R$ 1 bilhão em investimentos. Entre as seis empresas habilitadas para concorrer nopromovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) nesta sexta-feira (31) na sede da B3, em São Paulo, a. Apresentando um lance de R$ 81,156 milhões de Receita Anual Permitida (um deságio de 53,93% em relação ao teto estabelecido para esse lote que era de R$ 176,2 milhões), a companhia agora será responsável por uma série de obras a serem construídas no Rio Grande do Sul e Paraná, entre linhas de transmissão e subestações de energia, que deverão absorver mais de R$ 1 bilhão em investimentos.

De acordo com informações da Aneel, os empreendimentos servirão, principalmente, para atendimento às cargas do Noroeste do Rio Grande do Sul e aumento de confiabilidade à região Metropolitana de Porto Alegre, assim como para o Noroeste do Paraná. Entre os municípios gaúchos impactados estão Erechim, Boa Vista do Buricá, Ivoti, São Sebastião do Caí, Feliz, Vale Real, Linha Nova, Caxias do Sul, Lindolfo Collor, São José do Hortêncio e Portão. Já entre as cidades paranaenses constam Sarandi e Maringá.

Assim como obras em subestações de energia, serão implementados 99 quilômetros em linhas de transmissão. A partir da assinatura do contrato de concessão, o prazo será de 48 meses para a execução dos complexos e a perspectiva é da geração de mais de 2,6 mil postos de trabalho com a iniciativa.

estatal Companhia Estadual de Transmissão de Energia Elétrica (CEEE-T) , nesse leilão de sexta-feira superou novamente outras empresas conceituadas dentro do setor de transmissão. Estavam inscritas no certame para disputar o lote 3 a Taesa, a Eletrobras CGT Eletrosul (agora Axia Energia), o Consórcio Engie Brasil Transmissão, o Consórcio Olympus XIX e a Cymi Construções e Participações (essa última, apesar de habilitada, não apresentou proposta). A CPFL, que em 2021 adquiriu o controle da, nesse leilão de sexta-feira superou novamente outras empresas conceituadas dentro do setor de transmissão. Estavam inscritas no certame para disputar o lote 3 a Taesa, a Eletrobras CGT Eletrosul (agora Axia Energia), o Consórcio Engie Brasil Transmissão, o Consórcio Olympus XIX e a Cymi Construções e Participações (essa última, apesar de habilitada, não apresentou proposta).

“Seguimos firmes em nossa estratégia de expansão do negócio transmissão, priorizando projetos com sinergia operacional e perfil regulatório equilibrado”, enfatiza o vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da CPFL Energia, Roberto Sartori. A CPFL opera atualmente cerca de 6 mil quilômetros de linhas de transmissão e acumula mais de R$ 3,1 bilhões em investimentos desde outubro de 2021. “Projetos de transmissão são fundamentais para o desenvolvimento do sistema elétrico nacional e para viabilizar a transição energética. Buscamos ampliar nossa atuação em regiões estratégicas, com soluções que integrem eficiência, tecnologia e sustentabilidade”, complementa Sartori.

No total, o leilão da Aneel abrangeu projetos em 12 estados brasileiros. Além de Rio Grande do Sul e Paraná, foram arrematados lotes de obras que contemplam Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e São Paulo. Serão implementados 1.081 quilômetros em linhas de transmissão e várias subestações, com aporte estimado em aproximadamente R$ 5,5 bilhões. O prazo para conclusão das ações varia de 42 a 60 meses e a estimativa é da geração de aproximadamente 13 mil empregos diretos e indiretos com os trabalhos que serão feitos.

Descrição do Lote 3:

- Subestação 525/138 kV Erechim - (6+1 Res) x 50 MVA.

- Subestação 230/69 kV Boa Vista do Buricá 2 - (6+1Res) x 33,33 MVA.

- Trechos de linha de transmissão 525 kV entre a subestação Erechim e a linha de transmissão 525 kV Itá - Caxias Norte C1, com 2 x 1,5 km.

- Trechos de linha de transmissão 230 kV entre a Boa Vista do Buricá 2 e a linha de transmissão 230 kV Guarita - Santa Rosa C1, com 2 x 5,5 km.

- Linha de Transmissão 230 kV Ivoti 2 - São Sebastião do Caí 2, com 20,4 km.

- Linha de Transmissão 230 kV Caxias - São Sebastião do Caí 2 C1, com 42,6 km.

- Subestação 230/138 kV São Sebastião do Caí 2 - 2 x 150 MVA.

- Subestação 230/138 kV Ivoti 2 - 2 x 150 MVA.

- Trechos de linhas de transmissão 230 kV entre a subestação Ivoti 2 e a linha de transmissão 230 kV Caxias - Campo Bom C1, com 1 km.

- Trechos de linhas de transmissão 230 kV entre a subestação Ivoti 2 e a linha de transmissão 230 kV Caxias - Campo Bom C2, com 1 km.

- Linhas de transmissão 230 kV Sarandi - Maringá, C1 e C3, CD, com 18,2 km (nova linha de transmissão na mesma faixa do C1 existente, com maior capacidade).

Fonte: Aneel