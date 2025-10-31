Ibovespa atinge máxima histórica com ajuda da Vale, mas demonstra cansaço

No último pregão de outubro, o Ibovespa opera com volatilidade e tenta defender o nível dos 149 mil pontos da máxima intradia. Em mais um nível histórico, mais cedo alcançou 149.447,02, elevação de 0,45%, superando o recorde atingido ao longo da sessão anterior (149.234,04 pontos). No meio da manhã, diminuía o ritmo e se afastava do nível inédito, mas subia, principalmente com a ajuda de Vale.

"Há fundamentos para esse movimento do Ibovespa, de vários dias de alta. Nesta semana houve o segundo corte seguido nos juros nos Estados Unidos", afirma Gustavo Cruz, estrategista-chefe da RB Investimentos

Algumas ações mais sensíveis ao ciclo econômico são destaques de valorização, em meio à queda dos juros futuros. Além disso, o balanço acima do esperado da Vale reforça o quadro positivo, bem como a valorização das bolsas de Nova York. Em contrapartida, após balanços, Multiplan cai em torno de 2%, mas Gerdau ia para o positivo (0,11%).

Desta forma, o Ibovespa tenta defender o nível dos 149 mil pontos da máxima, em meio à aceleração de Vale para 1,44%, cujos investidores acompanham a teleconferência da empresa. "O balanço da Vale foi lindo", diz Felipe Sant'Anna, especialista em ações da Axia Investing.

A Vale apresentou lucro líquido pró-forma de US$ 2,744 bilhões no terceiro trimestre deste ano, alta anual de 78%. O lucro líquido atribuível ficou em US$ 2,685 bilhões, com avanço de 11% em um ano e 11,9% acima do Prévias Broadcast. A despeito disso, o quadro enseja cautela, em meio a mais um resultado fiscal desfavorável, afirma Sant'Anna.

O setor público consolidado (governo central, Estados, municípios e estatais, à exceção de Petrobras e Eletrobras) teve déficit primário de R$ 17,452 bilhões em setembro, após um saldo negativo de R$ 17,255 bilhões em agosto, informou o Banco Central. O rombo foi levemente maior do que indicava a mediana da pesquisa Projeções Broadcast, negativa em R$ 17,30 bilhões.

"Todo mundo feliz, fechando os olhos para o doméstico, fiscal e político e comprando ações, estou de olho na diferença do futuro com o Ibovespa", completa especialista em ações da Axia Investing.

Ao mesmo tempo, investidores avaliam o fortalecimento do mercado de trabalho retratado na Pnad Contínua divulgada nesta manhã.

Apesar da estabilidade na taxa de desemprego de 5,6% no trimestre concluído em setembro, igual à registrada no período anterior (acima da mediana de 5,5%), houve avanço quando feito o ajuste sazonal. Cálculo das economistas Natalia Cotarelli e Marina Garrido, do Itaú Unibanco, mostra que o nível de desocupação subiu para 5,8%, no trimestre encerrado em agosto. "Os dados divulgados hoje apontam para sinais incipientes de perda de fôlego no mercado de trabalho", afirmam.

Ontem, o Índice Bovespa teve o sétimo avanço seguido, acumulando alta de 3,23%. Encerrou com valorização de 0,10%, aos 148.780,22 pontos - marca inédita de fechamento.

Às 11h34min desta sexta, subia 0,35%, aos 140.307,93 pontos, ante mínima de abertura em 148.773,79 pontos, com variação zero. Vale subia 2,21% e Petrobras entre alta de 0,03% (PN) e queda de 0,19% (ON), em meio ao viés para cima nas cotações do petróleo no exterior. Hoje, o minério de ferro fechou em queda de 0,56% em Dalian, na China, onde o Índice de Gerentes de Compras (PMI, na sigla em inglês) industrial caiu para 49,0 em outubro, ficando na zona de contração.

O lucro líquido da Gerdau reportou lucro líquido de R$ 1,09 bilhão no terceiro trimestre, queda de 23,9% ante igual intervalo de 2024 e 9% acima do Prévias Broadcast. Ao mesmo tempo, os conselhos de administração da Gerdau e da Metalúrgica Gerdau aprovaram o pagamento de dividendos. A ação cedia 0,11%.