Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas Tóquio e Seul renovam recordes

As bolsas da Ásia e do Pacífico fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira (31), após dados fracos da manufatura chinesa e em meio a dúvidas sobre a trégua comercial entre EUA e China, mas as de Tóquio e Seul avançaram a recordes pelo terceiro pregão consecutivo.

Nos mercados da China continental, o índice Xangai Composto caiu 0,81%, a 3.954,79 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,32%, a 2.509,59 pontos. Dados oficiais mostraram hoje que o PMI industrial chinês diminuiu para 49 em outubro, indicando a contração mais forte na atividade manufatureira em seis meses.

No âmbito comercial, investidores temem que as tensões entre EUA e China persistam, embora os presidentes Donald Trump e Xi Jinping tenham anunciado acordos para uma leve redução nas tarifas e para regular o fluxo de terras raras. O dia também foi negativo em Hong Kong, onde o Hang Seng sofreu uma queda de 1,43%, a 25.906,65 pontos, e em Taiwan, com modesta baixa de 0,19% do Taiex, a 28.233,35 pontos.

Por outro lado, o japonês Nikkei saltou 2,12% em Tóquio, à nova máxima histórica de 52.411,34 pontos, impulsionado por ações de tecnologia e eletrônicos, e o Kospi avançou 0,50% em Seul, ao patamar inédito de 4.107,50 pontos, com um salto em ações de chips e ligadas à inteligência artificial após a americana Nvidia anunciar uma colaboração com o governo da Coreia do Sul para expandir a infraestrutura de IA do país.

Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo quarto dia seguido, com perda marginal de 0,04% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.881,90 pontos.