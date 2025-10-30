Rio Grande do Sul registra crescimento de 18% nos empregos formais este ano

No acumulado entre janeiro e setembro de 2025, o Rio Grande do Sul registrou 78.452 novas vagas com carteira assinada. O resultado decorre de 1.279.157 contratações e 1.200.705 desligamentos nos nove primeiros meses do ano. Os dados indicam um crescimento de aproximadamente 18% em relação ao mesmo período de 2024, quando o saldo foi de 66.481. As informações, que estão no site do governo do Estado, são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgados nesta quinta-feira (30/10).

O Estado ocupa a oitava posição nacional em saldo positivo de empregos no ano, atrás apenas de São Paulo (485,7 mil), do Mato Grosso do Sul (207 mil), de Minas Gerais (164,6 mil), do Paraná (121,3 mil), da Bahia (99,7 mil), do Rio de Janeiro (97,1 mil) e de Goiás (79,7 mil). A região Sul, por sua vez, aparece em terceiro lugar na geração de empregos formais no país, com 294.797 novos postos, em um ranking liderado pela região Sudeste, com 770.328 vagas formais, seguida pelo Nordeste (334.930).

Números de setembro

Em setembro, o Rio Grande do Sul apresentou saldo positivo de 3.890 vagas formais, a partir de 129.230 contratações e 125.340 desligamentos no mês. Os cinco municípios com maior número de vagas formais criadas no mês foram:

• Canoas (764)

• Porto Alegre (372)

• Pelotas (253)

• Erechim (244)

• Passo Fundo (240)

O setor de serviços liderou o ranking de empregos formais criados por grupamento de atividades no mês, com 2.827 novos postos de trabalho. A agropecuária ocupou a segunda posição, com a geração de 1.197 vagas, seguida da construção, com 1.009 postos e do comércio, com 952. A indústria foi o único segmento com saldo negativo no mês, com menos 2.095 vagas com carteira assinada.