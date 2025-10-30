Vencedores do Sinduscon Premium 2025 são anunciados

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) anunciou nesta quinta-feira (30) os vencedores da 28ª edição do Sinduscon Premium, que reconhece, em diversas categorias, as empresas e os empreendimentos que se destacaram neste ano.

As construtoras e incorporadoras foram premiadas em duas categorias: Empresa de Grande Porte e Empresa de Médio Porte. Na primeira, a grande vencedora foi a Melnick (ouro), seguida da Tenda (prata) e da MRV (bronze). Já na categoria Empresa de Médio Porte, as premiadas foram Woss Incorporadora (ouro), Pavei Empreendimentos (prata) e TGD Incorporação & Construção (bronze).

Os empreendimentos, por sua vez, foram reconhecidos na categoria Destaques Sinduscon Premium 2025, que contava com 13 subcategorias. O destaque foi para a reconstrução da fábrica da Coca-Cola Femsa e para as três casas reimaginadas da Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação, os únicos empreendimentos premiados em mais de uma subcategoria.

A Coca-Cola Femsa foi agraciada em “Empreendimento Comercial” e “Obra Destaque do Sinduscon Premium 2025”, enquanto a Stemmer Rodrigues Arquitetura e Incorporação recebeu os prêmios nas subcategorias “Empreendimento residencial de médio porte” e “Destaque em Arquitetura e Design”.

A cerimônia de entrega dos troféus será realizada no dia 24 de novembro, às 18h30min, na Associação Leopoldina Juvenil, em Porto Alegre. Na ocasião, também serão reveladas as personalidades da plataforma Reconhecimento Sinduscon-RS, que distinguem pessoas, empresas ou instituições que colaboraram para o engrandecimento setorial.