FGV: Confiança do Comércio sobe 1,5 ponto em outubro, para 86,2 pontos

O Índice de Confiança do Comércio (ICOM), calculado pela Fundação Getulio Vargas (FGV), apresentou um aumento de 1,5 ponto no mês de outubro de 2025, atingindo 86,2 pontos. Essa é a segunda alta consecutiva do indicador e reflete, exclusivamente, o otimismo do setor em relação ao futuro.

Apesar do consumo ainda ser impactado negativamente por altos juros e endividamento das famílias, empresários demonstram menor pessimismo com a expectativa de vendas melhoradas no final do ano. "A confiança do comércio sobe pelo segundo mês consecutivo, impulsionada apenas pelas expectativas para os próximos meses", analisou a economista do Ibre/FGV, Geórgia Veloso, destacando que a recuperação do otimismo dos consumidores serve de sustentação para essa perspectiva.

O Índice de Situação Atual (ISA-COM) registrou um recuo de 1,2 ponto, atingindo 87,0 pontos, sinalizando estabilidade após um período de alta no mês anterior. Já o Índice de Expectativas (IE-COM) avançou significativamente em 3,9 pontos, marcando 85,9 pontos. Dentro do IE-COM, o indicador de perspectivas de vendas para os próximos três meses subiu 4,7 pontos, enquanto as expectativas para o pano de fundo dos negócios nos próximos seis meses cresceram 3,1 pontos.

Em relação aos desafios enfrentados, o quadro econômico permanece fragilizado pelo cenário de juros altos e pela persistência do elevado endividamento das famílias, que continuam a pressionar a percepção negativa sobre a situação atual dos negócios. Contudo, a melhoria nas expectativas sugere uma potencial reviravolta no ambiente de consumo em um futuro próximo.

A coleta de dados para a sondagem de outubro de 2025 ocorreu entre os dias 1 e 28, com a próxima divulgação marcada para 27 de novembro de 2025.