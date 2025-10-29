Ibovespa reduz alta com Powell hawkish, mas renova recorde de fechamento

O Ibovespa não conseguiu segurar o nível dos 149 mil pontos, recorde histórico, conquistado pela manhã e perdeu fôlego no período da tarde desta quarta-feira (29), em sintonia com as bolsas de Nova York após o presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmar que a decisão da reunião de dezembro "está longe de ser algo certo".

Ainda assim, o índice renovou recorde de fechamento pelo terceiro pregão consecutivo, visto que o corte de juros nos Estados Unidos e expectativa positiva para reunião entre os presidentes Donald Trump (EUA) e Xi Jinping (China) mantiveram fluxo para o Brasil. A temporada de balanços também contribui, com destaque para alta de Santander (+1,60%) após lucro trimestral de R$ 4 bilhões, puxando outros bancos, além de avanço do minério de ferro impulsionando Vale (+1,82%).

No sexto avanço seguido, o Ibovespa fechou aos 148.632,93 pontos (+0,82%) após oscilar dos 147.429,63 (estável) aos 149.067,16 (+1,11%) pontos. O giro financeiro somou R$ 23,5 bilhões.

A marca histórica de 149 mil pontos foi conquistada por volta das 14 horas, antes da reunião do Fed. Na ocasião, o estrategista da Potenza Capital, Bruno Takeo, dizia que o mercado esperava um discurso dovish de Powell, ainda mais após a inflação medida pelo CPI ter mostrado desaceleração.

Em queda moderada desde o fim da manhã, o dólar ganhou força ao longo da tarde no mercado local, acompanhando a onda de valorização da moeda norte-americana no exterior, após declarações mais duras do presidente do Fed, sobre a condução da política monetária nos Estados Unidos.

Depois de operar em leve alta na última hora de negócios, a divisa encerrou a sessão desta quarta-feira estável, a R$ 5,3595. Em outubro, o dólar apresenta valorização de 0,69% após recuar 1,83% em setembro. No ano, as perdas são de 13,28%.