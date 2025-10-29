Fed corta em 25 pontos-base a taxa sobre compulsórios, a 3,9%, e a taxa de desconto, a 4%

O Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) cortou a taxa dos Fed Funds (como é conhecida a taxa de juros dos Estados Unidos) em 25 pontos-base, para faixa entre 3,75% a 4% ao ano, segundo comunicado divulgado nesta quarta-feira (29). Esta é a segunda vez que o Fed reduz as taxas de juros neste ano, após flexibilizar a política monetária em setembro.

A decisão não foi unânime. Dos dirigentes com direito a voto, o diretor Stephen Miran e o presidente da distrital de Kansas City, Jeffrey Schmid, divergiram da decisão.

Miran, que acumula o cargo de presidência do Conselho de Assessores Econômicos Casa Branca e já criticou diversas vezes o nível elevado das taxas, votou por uma redução maior, de 50 pontos-base (pb). Já Schmid defendeu manutenção dos juros no nível de 4% a 4,25%.

Analistas consultados esperavam amplamente o corte dos juros pelo BC norte-americano na sétima reunião de política monetária de 2025.

A decisão ocorre em meio à segunda maior paralisação do governo dos EUA na história, que chegou nesta quarta ao 29º dia e manteve suspensa a publicação de dados oficiais importantes da economia dos EUA.