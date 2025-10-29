Bolsas da Ásia fecham em alta, com recordes em Tóquio e Seul, após comentários positivos de Trump

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira (29), com recordes em Tóquio e em Seul, após comentários positivos do presidente dos EUA, Donald Trump, durante sua turnê pela região.

Liderando o movimento, o índice japonês Nikkei saltou 2,17% em Tóquio, a 51.307,65 pontos, superando pela primeira vez a barreira dos 51.000 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi avançou 1,76% em Seul, ao patamar inédito de 4.081,15 pontos, e o Taiex registrou ganho de 1,24% em Taiwan, a 28.294,74 pontos.

Trump vem elogiando as relações dos EUA com grandes economias da Ásia como Japão e China, ajudando a sustentar o apetite por risco. Após uma passagem pelo Japão que culminou em US$ 490 bilhões em compromissos de investimento, Trump se encontrou com o líder da Coreia do Sul hoje, embora um acordo comercial com Seul pareça ser mais difícil de alcançar.

Enquanto isso, a China confirmou mais cedo que seu presidente, Xi Jinping, vai se encontrar com Trump na cidade sul-coreana de Busan, nesta quinta-feira (30), para discutir recentes tensões comerciais entre as duas maiores economias do mundo. O presidente americano tem demonstrado confiança de que chegará a um acordo com Pequim.

Entre os mercados chineses, o Xangai Composto subiu 0,70%, a 4.016,33 pontos, ultrapassando o nível psicológico de 4.000 pontos pela primeira vez desde 2015, enquanto o menos abrangente Shenzhen Composto avançou 1,32%, a 2.550,28 pontos.

Em Hong Kong, não houve negócios devido a um feriado. Investidores na Ásia também estão na expectativa de que o Federal Reserve (Fed) anuncie um segundo corte consecutivo dos juros básicos dos EUA, no meio da tarde de hoje. Na Oceania, a bolsa australiana contrariou o tom positivo da região asiática e ficou no vermelho pelo segundo pregão seguido, com queda de 0,96% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.926,20 pontos.