Melhorias na cardiologia e plano de crescer no Estado

Até então, o serviço especializado em cardiologia era terceirizado dentro do hospital. Com o aporte, houve investimentos na estrutura física e em equipamentos. A hemodinâmica é considerada uma das áreas mais avançadas da medicina atual. A estrutura opera 24 horas por dia, todos os dias da semana, garantindo resposta imediata em casos de emergência, como o infarto agudo do miocárdio.

O modelo de funcionamento do serviço integra todas as áreas do cuidado cardiovascular (emergência, UTI, cardiologia clínica e cirurgia cardíaca), encurtando o tempo entre o sintoma e o tratamento.

Ao todo, o Círculo Saúde aporta R$ 1,5 milhão este ano na renovação do seu parque tecnológico, incluindo o bloco cirúrgico e o setor de diagnósticos por imagem. No caso da cardiologia, foram instalados equipamentos de última geração para a hemodinâmica. Com imagens em altíssima definição e uso de algoritmos inteligentes para reduzir a exposição à radiação.

A plataforma permite reconstruções em 3D e combina diferentes exames em tempo real, aumentando a precisão em anatomias complexas e possibilitando procedimentos minimamente invasivos, como cateterismo cardíaco, angioplastias, valvuloplastias, TAVI (troca de válvula por cateter), embolizações e terapias vasculares e neurológicas.

Prestes a completar 91 anos, com hospital próprio no bairro Jardim Margarida, em Caxias do Sul, o Círculo Saúde, que é uma associação com o plano de saúde como seu principal negócio, atende 80 municípios, especialmente na Serra, inclusive com unidades ambulatoriais, de pronto-atendimento. São 146 mil vidas cobertas pelo plano.

No próximo ano, o grupo projeta anunciar investimentos importantes para concretizar sua expansão no Rio Grande do Sul.

"Temos o planejamento de expandirmos a nossa estrutura em direção ao Litoral e à Região Metropolitana, inclusive, com a possibilidade de erguermos o segundo hospital próprio, em Guaíba", adianta a diretora.