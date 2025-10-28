Combustíveis: 3tentos anuncia base de distribuição com Ipiranga em Mato Grosso

A 3tentos Agroindustrial informou, em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que firmou parceria com a Ipiranga para implantar uma base de distribuição de combustíveis integrada à sua usina de biodiesel em Vera (MT). O projeto, previsto para entrar em operação em 2027, é considerado pela companhia um movimento inédito de integração logística no mercado de combustíveis no Brasil e faz parte da estratégia de expansão no Centro-Oeste e no corredor logístico Norte.

Segundo o documento, "a base de distribuição de combustíveis funcionará integrada à usina de biodiesel da companhia no município de Vera, no norte de Mato Grosso". A estrutura ocupará até 30 mil m2 e foi planejada "para unir, em um mesmo complexo, a produção e a distribuição do combustível na região que hoje é a maior produtora de grãos do País". O objetivo é aproximar a origem do biocombustível do consumo direto no campo e no transporte rodoviário local.

A capacidade de movimentação será de 360 milhões de litros por ano, com armazenamento inicial de até 3 milhões de litros em tanques. O combustível será vendido a granel a produtores rurais e destinado também ao abastecimento de caminhões e postos. A companhia afirma que o arranjo logístico reduz custo de movimentação e eleva a eficiência de entrega para o agronegócio de Mato Grosso, mercado alvo da 3tentos desde 2021.

A empresa destacou que o projeto "abre um novo capítulo para a atuação da 3tentos no Centro-Oeste, que hoje já responde por 50% do faturamento da companhia". A usina de Vera, inaugurada em 2023, está em expansão e deve elevar a capacidade de processamento de soja de 3 mil para 4,8 mil toneladas por dia até o fim de 2025. A produção de biodiesel passará de 1 milhão para 1,5 milhão de litros diários no início de 2026, segundo a companhia.

No último balanço divulgado pela 3tentos, referente ao segundo trimestre deste ano, a empresa registrou lucro líquido de R$ 330,8 milhões, mais que o dobro de um ano antes. A receita trimestral chegou a R$ 3,5 bilhões, alta de 27,4%, com destaque para o crescimento nas vendas de insumos (+65,3%) e grãos (+39,4%).

O fato relevante é assinado pelo CEO e diretor de Relações com Investidores, João Marcelo Dumoncel, e pelo presidente do Conselho de Administração, Luiz Osório Dumoncel.