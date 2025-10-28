Amazon anuncia planos de cortar 14 mil cargos na área corporativa

A Amazon anunciou nesta terça-feira (28) planos de cortar 14 mil cargos em sua área corporativa. A empresa precisa "estar organizada de forma mais enxuta, com menos camadas e mais responsabilidade, para se mover o mais rápido possível", disse a vice-presidente sênior de Pessoas, Experiência e Tecnologia da gigante americana de comércio online, Beth Galetti.

Galetti comentou ainda que a Inteligência Artificial (IA) está permitindo que as empresas "inovem muito mais rápido do que nunca". A companhia oferecerá à maioria dos funcionários 90 dias para buscar uma nova função internamente. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



