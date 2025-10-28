Negócios crescem no ambiente virtual

Assim como nos empreendimentos independentes, o ambiente digital tornou-se parte importante para o sucesso dos negócios. Nesse aspecto, a análise conduzida pela Datrix mapeou 10,6 mil publicações sobre o mercado de franquias nas redes sociais entre maio e julho de 2025, alcançando 96 milhões de pessoas e gerando 15,3 milhões de interações.

Os resultados mostram que a reputação do franchising no mercado digital é resiliente, com quedas temporárias de até 70% em momentos desafiadores, mas recuperação rápida. Na avaliação do CEO da Datrix, João Paulo Castro, os CEOs das marcas têm papel importante na interação do público com o usuário. "Nesse estudo, muitas vezes a gente considera o CEO como um influenciador. Mas a comunicação deve ser feita sempre em conjunto com a associação e com a equipe de cada um dos negócios. Hoje nós temos na Datrix trabalhos específicos em redes sociais para o desenvolvimento dos CEOs e as lideranças para o uso dessas mídias", explica Castro.

Um exemplo disso é o fundador da Chilli Beans, Caito Maia, que participou de um dos painéis da manhã de sábado (25). Em coletiva de imprensa após a apresentação, ele explicou um pouco da sua relação estratégica em se utilizar das mídias digitais para compartilhar sua experiência de empreendedorismo e interagir com o público.

"Depois que eu fiz o Shark Tank, depois que as pessoas conheceram quem está por trás da Chilli Beans, a gente aumentou em 30% o market share brasileiro. Cansei de receber mensagens de pessoas que viraram clientes depois de me conhecer. O que aconteceu? Caito Maia virou uma marca, o Caito Maia retroalimenta a marca. Então as pessoas querem saber como eu trato as pessoas, o planeta, como se posiciona como um dono de marca no mercado".

A pesquisa, conduzida entre 12 de julho e 5 de agosto de 2025, ouviu 1.500 brasileiros das classes A, B e C, em todas as regiões do País (capitais e municípios de médio e grande porte das regiões metropolitanas e interior), com margem de erro de 2,6 p.p.