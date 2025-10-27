Modernização da rede em Porto Alegre reforça confiabilidade do sistema elétrico

A CPFL Transmissão concluiu as obras de modernização da subestação Porto Alegre 13, projeto que contou com um investimento total de R$ 71,5 milhões. Conforme nota divulgada pela empresa, a iniciativa ampliou a capacidade de atendimento e a confiabilidade do fornecimento de energia na região Metropolitana da capital gaúcha.

A intervenção promoveu a modernização completa da infraestrutura da subestação, com a substituição de equipamentos antigos por transformadores mais potentes e eficientes, capazes de acompanhar o crescimento do consumo de energia em Porto Alegre e região Metropolitana. O projeto também incluiu melhorias estruturais e de segurança, como novos sistemas de proteção contra incêndio e contenção ambiental, além da atualização dos sistemas de controle e operação, tornando a rede mais estável e preparada para as demandas futuras.

“A entrega desta obra representa um avanço importante na modernização da infraestrutura elétrica de Porto Alegre. Com equipamentos de última geração e sistemas mais robustos, fortalecemos a rede para garantir mais qualidade e estabilidade no fornecimento de energia, especialmente em períodos de alta demanda”, destaca o diretor de Engenharia e Obras da CPFL Transmissão, Alexandre Serra.

A modernização da Subestação Porto Alegre 13 é parte de um plano mais amplo da CPFL Transmissão, que prevê investimentos de R$ 3,7 bilhões no Estado até 2029, incluindo a modernização da rede, com obras estratégicas que visam ampliar a capacidade de escoamento de energia entre regiões para reforçar a confiabilidade do Sistema Interligado Nacional (SIN) e preparar a malha elétrica para os desafios da transição energética. Somente em 2025, estão previstos mais de R$ 750 milhões em investimentos.

Garantia de fluxo de energia entre regiões

As linhas e subestações de transmissão formam uma espécie de “rodovia elétrica”, interligando usinas hidrelétricas, eólicas, solares e térmicas às regiões de consumo. Graças a essa infraestrutura, o SIN equilibra oferta e demanda entre estados. Além disso, as obras de transmissão são estratégicas e planejadas com anos de antecedência, pois definem a capacidade futura do País de atender ao crescimento da demanda energética.