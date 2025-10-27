Diretor-superintendente da Abit diz não ter expectativa de acordo imediato entre EUA e Brasil

O diretor-superintendente da Abit, a associação que representa a indústria têxtil e de confecção, Fernando Valente Pimentel vê evoluções positivas, mas também acompanha com cautela as negociações em torno das tarifas impostas pelo governo norte-americano contra produtos brasileiros. Ele não acredita em uma solução imediata, com os Estados Unidos retirando já a alíquota extra de 40%, que elevou a tarifa cobrada de uma série de produtos brasileiros para 50%.

De qualquer forma, considera como um "movimento muito positivo" o encontro, na Malásia, entre os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e dos Estados Unidos, Donald Trump , cujo principal avanço foi a determinação de que as equipes dos dois governos busquem um acordo. Pimentel observa que um acordo entre os dois países exigirá que o Brasil ceda em temas de interesse do governo norte-americano, o que pode fazer com que a negociação não tenha um desfecho rápido.cujo principal avanço foi a determinação de que as equipes dos dois governos busquem um acordo.

"Eu não tenho a expectativa de resultados tão imediatos, mas também não tenho a expectativa de muita demora. Também não acredito que seja uma retirada unilateral de tudo. Muito provavelmente as negociações vão envolver trocas de interesse do governo americano, trocas de nosso interesse", comenta Pimentel. "Essas negociações são sempre delicadas, e não se darão de uma hora para outra a nosso ver. Vemos, positivamente, porém com a cautela necessária, que sempre existe em tratativas desta natureza entre países", acrescenta o superintendente da Abit.