Trump sinaliza reduzir tarifas sobre o Brasil nas "circunstâncias certas"

encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que está disposto a reduzir as tarifas ao Brasil sob as "circunstâncias certas". A declaração vem às vésperas do(PT), previsto para acontecer neste domingo (26) na Malásia.

Ambos os líderes possuem agendas no país asiático para participar de reuniões durante a cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Este será o primeiro encontro oficial entre Lula e Trump após a sobretaxa de 40% aplicada aos produtos brasileiros, em julho deste ano.

Durante o embarque para sua viagem à Ásia, Trump foi questionado se irá reduzir as tarifas sobre o Brasil, respondendo apenas que "sob as circunstâncias certas". A declaração aumenta as expectativas sobre um acordo bilateral.

O governo brasileiro deve, de início, buscar suspender as tarifas enquanto negocia, em paralelo, um acordo definitivo. Os EUA, por sua vez, querem pôr na mesa a ampliação do acesso do etanol de milho ao mercado brasileiro e a regulação de big techs. Washington reclama da tarifa de 18% cobrada aqui; nos EUA, a alíquota é de 2,5%.

Em passagem pela Indonésia, na sexta-feira (24), Lula expôs seu posicionamento quanto ao encontro com o presidente americano. "Tenho todo o interesse e disposição de mostrar que houve equívoco nas taxações. Quero provar com números. A tese pela qual se taxou o Brasil não tem sustentação. Os Estados Unidos têm superávit de 410 bilhões de dólares em 15 anos com o Brasil", declarou.