Preços de hortigranjeiros mantêm estabilidade na Ceasa/RS

A análise semanal dos 35 principais produtos do mercado da Ceasa/RS, realizada pela gerência técnica do complexo de abastecimento gaúcho na semana entre 14 e 21 de outubro, aponta que 14 produtos permaneceram com preços estáveis, oito tiveram alta e 13 registraram queda. Ao longo do período de referência, o mercado demonstrou boa movimentação, mas não foi um momento de alto fluxo em comparação aos primeiros dez dias de outubro.

Algumas características como estabilidade e sutis reduções de preços foram indicadas, principalmente impulsionadas pela demanda um pouco menor por hortigranjeiros, mas a oferta de mercadorias segue em alta, de acordo com a Ceasa.

Segundo o levantamento, o produto que mais variou de preço foi a manga, com uma alta de quase 60%, indo de R$ 4,17 para R$ 6,67 o quilo. A fruta à venda no local é predominantemente originária do Nordeste brasileiro, com grande parte proveniente do Vale do São Francisco, região que apresenta desaceleração na colheita, resultando em uma redução na oferta do produto na origem. A fruta possui grande demanda de exportação e, mesmo com as turbulências provocadas pelas tarifas dos Estados Unidos ao Brasil, continua com embarques aquecidos. Apesar do elevado preço, a tendência é que o valor da fruta volte ao normal aos poucos, acredita o gerente técnico da Ceasa/RS, Léo Omar Marques.

Outros produtos que tiveram aumento de preço foram o limão taiti (11%), passando de R$ 5,00 para R$ 5,55 o quilo, e a maçã fuji nacional (6,72%), incremento no preço de R$ 8,33 para R$ 8,89 o quilo

Esse período também foi marcado por um aumento significativo na oferta de legumes produzidos no Rio Grande do Sul, especialmente de abobrinha e pepino, reflexo da boa produtividade nas lavouras locais e das condições climáticas favoráveis. Com o avanço da safra, a oferta abundante tende a manter o mercado equilibrado, ainda que com menor demanda típica da segunda quinzena do mês.

"Percebe-se um aumento também na oferta de legumes por parte de produtores aqui do Rio Grande do Sul, principalmente de abobrinha e pepino. O clima tem favorecido a colheita, gerando produtos de alta qualidade e um momento mais favorável ao consumidor", afirma Marques, gerente técnico da Ceasa/RS.

Influência do final do mês impacta mercado

À medida em que o mês se aproxima do fim, o mercado provavelmente manterá uma demanda menos aquecida, em função do término do salário no bolso do consumidor. "Esse período é marcado por pouca movimentação, visto que o principal público da Ceasa, que são fruteiras e pequenos mercados, vendem menos", informa Léo.

No entanto, segundo o executivo, a oferta abundante deverá persistir, resultando na manutenção dos preços em níveis já reduzidos. "É crucial acompanhar de perto os indicadores econômicos e as tendências de consumo para antecipar quaisquer mudanças significativas no panorama do mercado nas próximas semanas", complementa.

Demais produtos que apresentaram alta de preços: