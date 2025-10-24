RS lidera ranking de faturamento em franchising no primeiro semestre de 2025 

* Ilha de Comandatuba (Una-BA)

A comparação parece injusta, pois o salto do Rio Grande do Sul da 27ª para a primeira colocação na lista de faturamento no primeiro semestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado deve-se ainda à paralisação do setor de comércio e serviços no Estado causada pelas enchentes de maio de 2024. No entanto, o incremento de 33% no valor bruto de vendas é motivo para comemorar, já que os números positivos apontam para a rápida recuperação dos franqueados após a tragédia climática.

Os dados foram divulgados na quinta-feira (24) durante a 22ª ABF CON, realizada na Ilha de Comandatuba (Una-BA). Na avaliação o presidente da AFF, Tom Moreira Leite, o fato de esses empresários terem um suporte de grupo foi fundamental para a recuperação coletiva: “Naquele momento mais agudo das enchentes, dentro da própria associação, nós acabamos criando algumas campanhas de apoio. Isso falando de uma medida mais associativa, mas foram diversos os exemplos de franqueados que fizeram as suas próprias campanhas”

Entre as ações, o dirigente cita o compartilhamento de subsídios feitos por meio de royalties, “outras tantas redes deram algum subsídio na forma de produtos”. Entre os exemplos, cita o Mercadão dos Óculos, que isentou 50% dos royalties dos meses de maio a junho de 2025, além de 100% de todo custo com software e tecnologia,100% do fundo de propaganda. A franquia ainda renegociou com seus fornecedores homologados os boletos dos franqueados da região com vencimento em maio, e os pedidos feitos neste mês também terão carência mínima de 60 dias daqui para frente.

O Market4u, que tem quase 10% do faturamento da rede no Rio Grande do Sul, destinou todos os royalties do Estado para ajudar na reconstrução das franquias que foram atingidas, transformando as mais de 2 mil lojas em pontos também de coleta e muitos franqueados da marca pelo Brasil também estão se mobilizando para doar equipamentos para a população afetada.

Para o diretor da regional sul da entidade, André Belz, mediador do painel “Evoluindo com as Cicatrizes”, a união de esforços característicos desse tipo de negócio foi o segredo para a recuperação. “Essa ajuda não veio só do Rio Grande do Sul, os franqueados de Santa Catarina, por exemplo, também ajudaram muito. Uma coisa importante dentro do sistema de franquias é que o franchising é mais forte. Querendo ou não, essa pessoa não tem um empreendimento sozinho, né? Porque por trás tem uma marca, tem uma franqueadora”.

Logo atrás do Rio Grande do Sul, o segundo estado que apresentou acréscimo no faturamento está o Amapá, com 27% de incremento. Na terceira colocação se manteve Roraima, com variação positiva de 18%. O Rio Grande do Norte avançou da 22ª para a quarta posição, com 13% de crescimento, e o Mato Grosso ficou em 5º lugar, registrando alta de 12% no faturamento das redes de franquias.

Segundo a ABF, entre outros fatores que contribuíram para o destaque desses estados no ranking estão a inflação mais controlada e a leve retomada do poder de compra dos consumidores no primeiro semestre de 2025; a atração de empreendedores locais em busca de negócios mais seguros e com suporte de marca. A pesquisa indica, ainda, maior avanço da variação positiva no faturamento das redes (acima da média) fora do eixo Rio-São Paulo e na Região Norte.

Ranking por municípios

Levando-se em consideração os dados por municípios, Porto Alegre está na ponta do ranking das cidades brasileiras com maior crescimento no valor total de vendas, apresentando um incremento de 32,97% no faturamento das franquias na comparação do primeiro semestre de 2025 com o mesmo período de 2024.

De acordo com a ABF, a capital gaúcha também se destacou por fatores como a recuperação do comércio e dos serviços após os eventos climáticos de 2024, que impulsionou os investimentos e o consumo local, e pela digitalização das pequenas operações, favorecendo a integração das redes.

Em segundo lugar aparece a primeira não-capital, Jundiaí, no interior de São Paulo, que cresceu 29,26%, consolidada como polo logístico e empresarial, atraindo renda e profissionais qualificados. Santos, no litoral paulista, alcançou a terceira maior variação positiva, com alta de 19,51%, impulsionada pela alta do consumo com o crescimento do turismo e do setor imobiliário. A capital São Paulo vem na quarta posição, cuja variação positiva ficou em 14,64%.

Top 10 das cidades do RS (em relação ao crescimento de valor nas vendas)