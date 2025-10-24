Projeto envolverá áreas públicas e fábrica de aviões

O espaço ainda abrigará áreas de convivência e lazer. Entre elas, praças e um museu que contará a história da aviação. "Temos que continuar motivando as novas gerações que estão vindo. Por isso, é importante termos o pilar da inspiração (pelos exemplos aeronáuticos)", afirmou o CEO da Aeromot, Guilherme Cunha. A expectativa de Maranata, aliás, é de que isso auxilie a fomentar o turismo no município.

Por outro lado, a fabricação de aviões, que já iniciará em 2027 com comercialização a partir de 2028, tem gerado expectativas. Por um lado, há uma parceria com a autro-canandense Diamond para a fabricação da aeronave DA62. Por outro, há uma parceria com a Leonard Helicópteros, um dos maiores conglomerados da Itália.

Além disso, está sendo desenvolvido um projeto conjunto com a Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para lançar a AMT-X, a primeira aeronave movida a etanol do mundo, com produção 100% brasileira. O complexo espera realizar uma nacionalização gradual da fabricação de aeronaves e helicópteros, a partir da produção de peças e componentes, assim como a fabricação e montagem de diversos modelos.