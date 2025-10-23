Lula defende comércio em moedas locais e reforça aliança com a Indonésia

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta quinta-feira (23) que o Brasil e a Indonésia devem avançar no comércio bilateral baseado em moedas locais, sem depender do dólar, e reforçou a aliança entre os dois países na consolidação do Sul Global. A declaração foi feita ao lado do presidente Prabowo Subianto, após a cerimônia de assinatura de atos de cooperação no Palácio Merdeka, em Jacarta.

"Brasil e Indonésia não querem uma nova Guerra Fria. Queremos comércio livre, multilateralismo, democracia comercial e não protecionismo", afirmou Lula.

O presidente também defendeu que os dois países, que somam quase 500 milhões de habitantes, elevem o nível do intercâmbio comercial, atualmente em torno de US$ 6 bilhões anuais. "É pouco para o Brasil e é pouco para a Indonésia", disse.

Com os acordos assinados nesta quinta-feira em áreas como estatística, agricultura, energia, ciência, tecnologia e promoção comercial, Lula apontou para "uma cooperação mais profunda e diversificada" entre as duas nações.

Na esfera internacional, o brasileiro agradeceu o apoio da Indonésia à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), que será realizada em Belém (PA), em novembro, e defendeu a criação de mecanismos de financiamento para a preservação das florestas tropicais.

O presidente reafirmou ainda o apoio à entrada da Indonésia no Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) e saudou a atuação conjunta no Brics e no G20.