Fórum discute alternativas para melhorar infraestrutura e logística no RS

Com a proposta de discutir alternativas sobre como melhorar a infraestrutura e a logística do Rio Grande do Sul e os desafios enfrentados pelas indústrias, a Câmara Brasil-Alemanha no RS realizou o 13º Fórum Internacional de Infraestrutura e Logística. O encontro reuniu profissionais de diversos setores, incluindo portos, aeroportos, transporte marítimo, empresas internacionais de remessas expressas, de cabotagem, de construção de pistas de aeroportos e de construção de hospitais.

O vice-presidente da Câmara Brasil Alemanha no RS, Renê Wlach, disse que a eficiência e a competitividade dos portos, aeroportos e dos sistemas de transportes são fundamentais para o desenvolvimento econômico e social. Segundo Wlach, o fórum cobre uma ampla gama de tópicos logísticos, incluindo transporte aéreo, cabotagem, hidrovia, trading companies e a expansão de armazéns logísticos.

O dirigente destaca que o fórum foi criado para abordar temas, como por exemplo, a necessidade de uma segunda ponte do Guaíba e a modernização do Aeroporto Salgado Filho. "Hoje, estamos discutindo desde a logística de transporte, incluindo cabotagem, ferrovias e hidrovias, até o crescimento de centros de distribuição e armazéns impulsionado pelo e-commerce", comenta. Wlach destaca ainda que a Câmara Brasil-Alemanha atua na conexão de empresas do Rio Grande do Sul com a Alemanha, oferecendo suporte em áreas como legislação e contabilidade para facilitar joint ventures.

O cônsul-geral da Alemanha no RS/SC, Marc Bogdahn, disse que o Brasil é o mais importante parceiro da Alemanha na América Latina. "O Brasil é um parceiro estratégico da Alemanha na América Latina", ressalta. Bogdahn afirma que a importância do Brasil vai ainda aumentar com a entrada em vigor do acordo da União Europeia com o Mercosul. "Vai ser de extrema importância o acordo para o governo alemão porque o Rio Grande do Sul tem fronteira com o Uruguai e a Argentina", acrescenta.

O diretor executivo da Câmara Brasil-Alemanha no RS, Dietmar Sukop, destaca que o objetivo principal do fórum é mostrar como a eficiência logística é crucial para reduzir custos, melhorar o comércio e impactar positivamente a vida das pessoas, abrangendo até mesmo a logística complexa na construção de hospitais. Segundo Wlach, a infraestrutura é um setor muito caro para todos. "Se temos boas estradas, bons aeroportos, um bom porto e uma ferrovia que funciona, você transporta mais mercadorias", acrescenta. O resultado, conforme o dirigente da Câmara, será a redução dos preços e isso melhora o comércio e atinge a sociedade.