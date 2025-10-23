SAP Labs Latin America recebe patente global por inovação

O SAP Labs Latin America, localizado em São Leopoldo (RS), recebeu uma patente global pela inovação Denormalized Data Object.
A solução, desenvolvida no Brasil, representa um avanço em localização fiscal e processos regulatórios no software empresarial. Isso porque, cria entidades suplementares que permitem lidar com legislações e requisitos tributários específicos de cada país sem alterar os sistemas centrais.
A arquitetura está em uso em soluções de localização da SAP para sete países, apoiando as áreas de vendas, compras e contabilidade, e já armazenou mais de 3 milhões de registros.
“Patentes como essas mostram que a inovação feita no Brasil tem alcance global. Mais do que proteger a propriedade intelectual, elas se traduzem em ganhos reais de eficiência, segurança e escalabilidade para clientes em diferentes indústrias”, afirma o presidente do SAP Labs Latin America, Dennison John.
Segundo executivo, a patente aprovada em 2025 fortalece o SAP Labs Latin America como polo de pesquisa e desenvolvimento, capaz de criar soluções escaláveis e com impacto direto para os clientes. O centro também mantém um programa estruturado de fomento à inovação e ao registro de patentes, incentivando colaboradores a transformar ideias em soluções aplicáveis.
Agora em outubro, mês em que é celebrada a Inovação, o SAP Labs também destaca os avanços da demo do Farmbot. O robô utiliza um sistema de coordenadas cartesianas de código aberto para reproduzir, em pequena escala, uma plantação inteligente.
O projeto permite integração com as soluções da SAP voltadas ao agronegócio, como o SAP Intelligent Agriculture. O Farmbot executa de forma autônoma tarefas de plantio, irrigação e monitoramento, utilizando sensores de solo, câmeras e algoritmos de análise de dados.
A SAP tem avançado em soluções para conectar o campo à gestão empresarial, permitindo que dados coletados na lavoura, como umidade do solo, necessidade de irrigação e detecção de ervas daninhas via inteligência artificial, sejam integrados a sistemas de gestão que controlam estoques, logística, finanças e cadeia de suprimentos.
“Com o Farmbot, mostramos na prática como as soluções SAP podem acompanhar toda a jornada do agronegócio, do plantio ao consumo. Isso representa sustentabilidade, uso eficiente de recursos e decisões mais inteligentes baseadas em dados”, explica Dennison.
South Summit Brazil 2026 será lançado nesta quinta-feira
Próxima edição acontece de 25 a 27 de março do próximo anoTÂNIA MEINERZ/JC
A quinta edição do South Summit Brazil, que acontece de 25 a 27 de março de 2026, no Cais Mauá, em Porto Alegre, será lançada oficialmente hoje.
O encontro acontece na antiga fábrica da Ghahyba, às 18 horas, com a presença de representantes do ecosssitema de inovação e autoridades como o governador Eduardo Leite e a secretária de Inovação, Ciência e Tecnologia, Simone Stülp. O South Summit Brazil é correalizado pelo governo do Estado.
Em sua edição mais recente, em abril deste ano, o evento recebeu 23 mil participantes de 62 países, mais de três mil startups, 800 palestrantes, sendo 150 estrangeiros, 900 investidores, mil parceiros de mídia e US$ 215 bilhões em valores sob gestão de fundos de investimentos.
Geração Caldeira é reconhecido com prêmio internacional de impacto social
Reconhecimento será acompanhado de um aporte de cerca de R$ 22 milInstituto Caldeira/Divulgação/JC
Iniciativa do Instituto Caldeira voltada à formação de jovens para a nova economia, o Geração Caldeira foi um dos vencedores do iF Social Impact Prize 2025, realizado na Alemanha. A premiação internacional é promovida pela iF Design, e destaca iniciativas com impacto social alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
O reconhecimento será acompanhado de um aporte de € 3.500 (cerca de R$ 22 mil), destinado ao fortalecimento das ações educacionais promovidas pelo Campus Caldeira.
Criado para ampliar o acesso de estudantes de escolas públicas a carreiras em tecnologia e inovação, o Geração Caldeira combina formação técnica gratuita, certificações de grandes empresas do setor e apoio financeiro para jovens selecionados para a fase presencial do programa.
"O Geração Caldeira nasceu do compromisso de ampliar o acesso de jovens da rede pública a oportunidades reais de qualificação e empregabilidade. Esse reconhecimento internacional valida não só a metodologia do programa, mas principalmente o impacto concreto que ele tem na trajetória dos alunos", comenta Felipe Amaral, Diretor do Campus Caldeira. Em 2025, a iniciativa teve 20 mil inscritos, com expansão nacional e um novo eixo formativo voltado à inteligência artificial e dados.
Prêmio Finep de Inovação tem 14 finalistas do Rio Grande do Sul
Presidente da Finep, Luiz Antonio Elias, durante celebração regionalFinep/Divulgação/JC
O Prêmio Finep de Inovação, voltada ao reconhecimento de iniciativas que transformam setores estratégicos da economia brasileira, tem 14 finalistas do Rio Grande do Sul. Entre eles está a Pucrs, o Centro Tecnológico Randon, a Instor Projetos e Robótica, o Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o Hub One Health Feevale e o Oceantec-Mar RS. A Finep realizou essa semana a quarta etapa da premiação, desta vez para anunciar os vencedores da Região Sul. No total, a região soma 24 finalistas.