Alckmin: Suspensão da sobretaxa de 40% pode ocorrer após eventual conversa entre Lula e Trump

O presidente em exercício e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que a suspensão da tarifa de 40% imposta pelos Estados Unidos a alguns produtos brasileiros poderá ocorrer depois da eventual conversa entre presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente americano Donald Trump, em Kuala Lumpur, capital da na Malásia. Essa possível conversa é esperada para o domingo (26) em Kuala Lumpur, às margens da Cúpula do bloco econômico do Sudeste Asiático (Asean).

"Acho que é uma hipótese - suspender os 40% ou acelerar as negociações. Mas acho que há espaço para isso", declarou Alckmin, em entrevista à Record, exibida na noite desta terça-feira (21).

Para o presidente em exercício, as negociações com os EUA têm "avançado bem". Lula pediu ao presidente americano que a sobretaxa seja suspensa durante as negociações entre os dois países. "O que o presidente Lula pediu ao presidente Trump, na conversa que tiveram por telefone em 6 de outubro, foi, enquanto negocia, suspender os 40%", informou Alckmin.

"A negociação não se faz em 24 horas. Então, enquanto negocia, suspende os 40%", completou.