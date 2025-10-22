Banrisul entrega capivara de pelúcia e livro na comercialização de seguros de vida

A promoção Histórias de Proteção com Capilúcia, promovida pela Banrisul Corretora de Seguros e Rio Grande Seguros, entrega kit exclusivo com a capivara de pelúcia, a Capilúcia, e um livro com páginas para colorir e um QR Code mágico com animação divertida da personagem.

Os clientes que contratarem seguros de vida nas agências do Banrisul, a partir de R$ 200,00 mensais durante o período da promoção, que iniciou no dia 15 de setembro e vai até 12 de novembro, ganham o brinde, que representa a importância da proteção para o futuro e para aqueles que amam. Alegre, carinhosa e atenciosa; a Capilúcia é o símbolo do cuidado que os seguros de vida proporcionam.