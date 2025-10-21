Sinduscon-RS lança campanha para enfatizar a importância dos imóveis novos

O Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Estado do Rio Grande do Sul (Sinduscon-RS) antecipou ao Jornal do Comércio as informações da campanha “Imóvel Zero. Essa é a chave”, que será lançada oficialmente na noite desta terça-feira (21). A iniciativa ocorre em parceria com suas empresas associadas e tem como objetivo enfatizar a importância dos imóveis novos e reforçar o setor da construção civil.

Em visita à sede do JC, em Porto Alegre, os vice-presidentes da entidade, Antonio Mary Ulrich e Romeu Oliveira Tomasetto, falaram sobre o futuro do mercado imobiliário da Capital.

Na avaliação deles, a campanha está sendo lançada em um momento estratégico, pois o mercado passa por um período “de oportunidade” para a compra de imóveis. Tomasetto afirma que, historicamente, após períodos de turbulência, surge um momento de oportunidade, e a preocupação é que, quando a taxa de juros cair, o mercado responda rapidamente com a subida dos preços, o aumento do consumo e a baixa do estoque.

Para Porto Alegre, especificamente, Ulrich destaca que é um bom momento de entrada, visto que os preços não evoluíram tanto quanto em outras capitais. Além disso, ele argumenta que há uma conjunção de fatores favoráveis na cidade, como novas linhas de crédito, incluindo o aumento do teto de financiamento (chegando a 80% do valor do imóvel) e o reforço do programa Minha Casa Minha Vida Faixa 4, que atende a faixas de renda de até R$ 12.000.

“Vou fazer uma analogia com o mercado financeiro: a gente estaria no momento de entrar. Porque sempre a gente tem que trabalhar no contrário. Quando tá bem alto, vende, quando tá lá embaixo, compra. Então é uma campanha que visa reforçar o nosso setor, mostrar as características positivas, mostrar para as pessoas que realmente é um bom momento de investir”, destacou Tomasetto.

Além disso, eles destacaram os pilares da campanha. A iniciativa busca enfatizar que a aquisição de um imóvel novo representa uma forma de preservação de patrimônio com valorização. Em relação aos benefícios tangíveis, a iniciativa destaca a qualidade arquitetônica, afirmando que a arquitetura em Porto Alegre é respeitada no Brasil inteiro.

A campanha também reforça a sustentabilidade, já que, segundo Tomasetto, os novos empreendimentos são muito mais sustentáveis e possuem iniciativas como energia solar, reaproveitamento de água da chuva e redução de emissões de carbono, beneficiando diretamente o consumidor. Outros tópicos ressaltados pela campanha incluem tecnologia de ponta, infraestrutura moderna, maior segurança e eficiência energética.

Assim, o lançamento contemplará uma série de ações em multicanais, incluindo vídeos, cards digitais, presença em redes sociais e uma landing page exclusiva no site do Sinduscon-RS, reunindo conteúdos aprofundados sobre os benefícios do imóvel novo.

“Como outros momentos da história do País que tiveram turbulências, sempre mais próximo do fim dessa turbulência, surge um momento de oportunidade e a gente sente que o momento é agora. Por isso estamos fazendo essa campanha”, destacou Tomasetto.

Outro ponto debatido durante o encontro foi o novo Plano Diretor de Porto Alegre. Ulrich e Tomasetto veem a aprovação da medida como decisiva para o futuro da Capital.

O debate, na opinião dos VPs, foi centrado na necessidade de corrigir distorções urbanísticas e impulsionar a construção civil. Tomasetto afirmou que o Plano Diretor atual busca ter um olhar social, permitindo que se construa mais em determinados terrenos para que os apartamentos fiquem mais baratos, o que, segundo ele, é crucial para atender a programas como o Minha Casa Minha Vida Faixa 4.

Segundo eles, o novo Plano Diretor em discussão tem como medida central a densificação e o melhor uso do solo, buscando reverter limitações urbanísticas antigas que, segundo eles, contribuíram para "enfeiar a cidade" e afastar as pessoas.

Os vice-presidentes da Sinduscon-RS ponderam que a proposta visa retomar o "urbanismo de qualidade", estimulando a vida na rua, a segurança e a criação de bairros autossustentáveis, com serviços e comércio próximos através de incentivos como a fachada ativa.

"Acho que esse plano diretor será um salto importante para a cidade. Com ele, a gente barateia o custo da moradia. Então esse plano diretor é um plano que estimula a indústria da construção civil, que é a maior indústria da cidade de Porto Alegre", enfatizou Ulrich.