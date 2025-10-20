Transpetro lança licitação para aquisição de barcaças e empurradores

A Transpetro lançou, nesta segunda-feira (20), licitação pública para a aquisição de 18 barcaças e 18 empurradores. Conforme nota da subsidiária da Petrobras, a encomenda integra a estratégia da companhia de entrada no modal logístico de navegação interior para o transporte de combustíveis nos principais portos da costa brasileira. A iniciativa está em linha com o plano de ampliação e diversificação dos negócios da empresa.

Das 18 barcaças a serem contratadas, dez terão capacidade de 3 mil toneladas de porte bruto (TPB) e oito, de 2 mil toneladas de TPB. O novo negócio posicionará a Transpetro como uma das maiores operadoras de barcaças para transporte de derivados de petróleo e biocombustíveis no Brasil nos próximos anos.

Segundo o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, a expectativa é que a licitação mobilize os estaleiros brasileiros em torno dessas novas contratações. “Nossa entrada no modal de navegação interior amplia e robustece a capacidade das nossas operações, com atuação em toda a costa brasileira”, afirma Bacci.

O mercado de barcaças no Brasil movimenta, por ano, um volume total de aproximadamente 10 milhões de toneladas de petróleo e derivados. “Como empresa multimodal, buscamos expandir continuamente nossa atuação por meio da integração entre diferentes modais logísticos. Nosso plano é incrementar a infraestrutura já existente com novas soluções de transporte, ampliando a capacidade de atendimento”, destaca o diretor de Dutos e Terminais da Transpetro, Márcio Guimarães.

Novo edital

A licitação será dividida em seis lotes. Três deles para contratação das barcaças e outros três para contratação de empurradores. Conforme o edital, as barcaças devem permitir o transporte de um ou mais derivados de petróleo (modelos com e sem segregação), e incorporar tecnologias modernas. As embarcações têm previsão de entrada em operação em 2026. A concorrência permite que um estaleiro vença mais de um lote.

O edital está disponível no portal Petronect, plataforma eletrônica de compras do sistema Petrobras. A licitação é aberta e permite a participação de empresas que atendam aos critérios técnicos e econômicos estabelecidos no edital. Os estaleiros interessados terão 45 dias para apresentar suas propostas.

Sobre a Transpetro

Operadora de 48 terminais (27 aquaviários e 21 terrestres), de cerca de 8,5 mil quilômetros de dutos e de 33 navios, a Transpetro é a maior subsidiária da Petrobras e a maior empresa de logística multimodal de petróleo, derivados e biocombustíveis da América Latina. A Transpetro presta serviços a distribuidoras, à indústria petroquímica e demais empresas do setor de óleo e gás. A carteira da subsidiária da Petrobras conta com mais de 170 clientes.