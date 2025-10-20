Porto Alegre recebe encontro sobre energia solar

O crescimento da geração de energia solar no Brasil passa por um novo momento em 2025. O tema será tratado durante a segunda edição do congresso e exposição Intersolar Summit Brasil Sul, que será realizada nos dias 28 e 29 de outubro, no Centro de Eventos da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), em Porto Alegre.

Conforme nota da organização do evento, se antes o debate era sobre a regulação governamental e o equilíbrio de custos da infraestrutura elétrica nacional, com o Marco Legal da Geração Distribuída (Lei 14.300/2022), agora, outras questões abrem debates, oportunidades e até polêmicas. Dos preços dos equipamentos ao excesso de energia nas redes elétricas, (com perigo de sobrecarga e apagões), a única certeza é a relevância da energia solar em todo o Brasil, que além de ser renovável, é limpa e eficiente.

Segundo o CEO da empresa alemã Solar Promotion International GmbH, Dr. Florian Wessendorf, os números sobre energia solar no Brasil tomaram proporções gigantescas há, pelo menos, mais de uma década. “Estamos tratando de algo relevante, muito maior do que o âmbito dos negócios, das empresas, do consumo e da economia. Sustentabilidade é pauta mundial e fontes renováveis de energia são realidade e não mais planejamento”, frisa o dirigente.

O evento, que tem assinatura do principal encontro latino-americano focado em energia solar, o Intersolar South America, é uma realização em parceria com a Aranda Eventos e Congressos. O Intersolar Summit Brasil Sul 2025 já conta com mais de 30 grandes empresas confirmadas que atuam no segmento, tanto na região Sul, quanto nacionalmente e até mundialmente. É o caso da gigante chinesa Sungrow, líder em pesquisa e desenvolvimento de inversores solares e sistemas de armazenamento de energia, e das gaúchas Tramontina (na área de energia solar) e Serrana Solar, de Caxias do Sul.