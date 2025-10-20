Problema na AWS, nuvem da Amazon, causa instabilidade em sites e apps

Aplicativos e redes sociais apresentaram problemas de funcionamento na manhã desta segunda-feira (20) após falhas na Amazon Web Services, a nuvem da Amazon. Além dos próprios serviços da Amazon, como o Prime Video e a Alexa, outros aplicativos, como o Fortnite e o Snapchat, também ficaram fora do ar.

O problema aconteceu majoritariamente nos Estados Unidos, mas também atingiu aplicativos da Vodafone e do Britain's Lloyds Banks, companhias que operam na Europa. O apagão, notificado antes das 4h30min (horário de Brasília) atingiu ao menos 500 empresas de todo o mundo, segundo a própria AWS. O problema foi originado na região de US-East-1, no norte da Virgínia, onde a Amazon tem uma base física de data centers.

O efeito do problema no Brasil não foi tão grande quanto nos EUA. O site Downdetector sinalizou problemas de acesso no Mercado Pago, Mercado Livre e Wellhub, mas às 7h30min os serviços podiam ser acessados normalmente. O UOL buscou a Amazon para saber se outros serviços foram afetados no Brasil e o espaço segue aberto para manifestação.

AWS confirmou problema, disse que viu "sinais significativos de recuperação" e que trabalha para a solução do problema. Em uma primeira nota publicada no seu site, a AWS disse que trabalhava em "múltiplos caminhos paralelos para acelerar a recuperação". Em uma atualização posterior, a companhia afirmou que trabalha para uma resolução completa da falha.