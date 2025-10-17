Geração distribuída já registra mais de 60 mil unidades na área da CEEE Equatorial

Já são cerca de 61,6 mil unidades de geração distribuída (em que o consumidor produz sua própria energia) conectadas na rede de distribuição da CEEE Equatorial. Esses sistemas somam uma potência instalada de aproximadamente 580 MW (o que corresponde a cerca de 15% da demanda de energia elétrica do Rio Grande do Sul).Essa atividade é feita, especialmente, por painéis fotovoltaicos que aproveitam a radiação solar para produzir energia elétrica.

Quem adota a prática pode jogar na rede de distribuição o excedente do que foi produzido em relação ao seu consumo próprio e depois obter créditos com a sua concessionária para abater da sua conta de luz, nos momentos em que utiliza a energia da empresa. No caso da CEEE Equatorial, a companhia realizará no dia 31 de outubro o IV Workshop de Geração Distribuída de 2025. Na ocasião, será apresentado o novo site para solicitação de orçamento de conexão, vistoria e esclarecimentos sobre acesso.

O executivo de grandes clientes da distribuidora gaúcha, Sergio Sperandio, frisa que desde o início da operação no Estado a empresa realiza, no mínimo, um evento dessa natureza por ano, com o objetivo de equalizar as informações sobre as mudanças em suas normativas e formulários, além de aproximar os integradores, independentemente do porte.

Conforme Sperandio, o segmento de geração distribuída segue em expansão na área de concessão da CEEE Equatorial. “Estamos constantemente avaliando nossos processos e promovendo adequações com o objetivo de atender aos incrementos na demanda com a qualidade e atenção que queremos oferecer a nossos clientes”, afirma o dirigente.