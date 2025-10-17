Porto Alegre,

Publicada em 17 de Outubro de 2025 às 11:56

Após abrir em queda, Ibovespa vai a 143 mil pontos com NY e releitura sobre quadro externo

Agências
Os sinais de melhora na relação sino-americana emitidos na manhã desta sexta-feira (17), estimulavam leve alta Ibovespa por volta das 11 horas, após ter iniciado a sessão em queda. A agenda esvaziada e o vencimento de opções sobre ações, por sua vez, estimulam volatilidade. Neste cenário, seguem no radar as incertezas fiscais e políticas no Brasil, à medida que o governo ainda não encontrou uma saída para compensar as receitas com a derrubada da MP que trazia alternativas ao aumento do IOF, e há receio de mudança da meta fiscal de 2026.
Outro ponto de atenção são as denúncias de fraudes em bancos regionais americanos, devido a preocupações com o aumento dos riscos e a qualidade do crédito. Nos EUA, o governo Trump continua paralisado, o que afeta a divulgação de dados econômicos. Hoje, há um último discurso de um dirigente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) antes do período de silêncio que precede a decisão sobre juros no fim do mês. Alberto Musalem (St. Louis) fala em painel do Fundo Monetário Internacional (FMI). O presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, também participa hoje das reuniões anuais do FMI, em Washington.
LEIA TAMBÉM: Monitor do PIB aponta alta de 0,7% em agosto ante julho, revela FGV
"Desde ontem essa questão dos bancos regionais está afetando as praças do mundo inteiro. Vire e mexe esse assunto vem à tona. Já é um problema mapeado, não dá para fazer tempestade em copo d'água. Investidores ficam se coçando para realizar lucros", avalia Matheus Spiess, analista da Empiricus Research.
Apesar da cautela com o setor financeiro, no exterior, há algum sinal de alívio nos mercados, após o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmar à Fox Business que as altas tarifas impostas a produtos chineses não serão mantidas e reiterou que tudo "ficará bem" entre os dois países. Hoje, o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, deve falar por telefone com o vice-primeiro-ministro chinês He Lifeng.
As negociações comerciais com o Brasil também atraem a atenção dos mercados brasileiros. Ontem, o chanceler Mauro Vieira classificou como positiva a reunião com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington. Ele destacou a construção de uma agenda conjunta e o interesse em um encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump ainda neste mês. "Assim, tudo indica que a aproximação entre o governo brasileiro e o americano continua mesmo a evoluir positivamente, o que não é garantia quanto ao resultado do processo", pontua a 4Intelligence em nota.
Às 11h14 desta sexta-feira, o Índice Bovespa subia 0,57%, na máxima a 143.008,85 pontos, vindo de abertura em 142.199,91 pontos, com variação zero, e mínima em 141.247,97 pontos (-0,67%). O petróleo ia para o campo positivo, influenciado Petrobrás (0,41%/PN e 0,29%/ON). Vale reduzia a queda a 0,17%, em dia de queda do minério de ferro. Entre os grandes bancos, o sinal ia para alta, com Bradesco, que havia tido a maior queda em torno de 1%, avançava em torno de 0,80%.

