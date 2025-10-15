Vendas do varejo sobem 0,2% em agosto ante julho, igual à mediana das projeções

As vendas do comércio varejista subiram 0,2% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal. O resultado veio idêntico à mediana das estimativas dos analistas ouvidos pela pesquisa do Projeções Broadcast, que tinha intervalo entre queda de 0,2% a alta de 1,1%. Os dados foram divulgados há pouco pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Na comparação com agosto de 2024, sem ajuste sazonal, as vendas do varejo tiveram alta de 0,4% em agosto, porcentual que ficou acima da mediana das projeções, de avanço de 0,2%, com intervalo entre queda de 0,4% e aumento de 1,9%.
Quanto ao varejo ampliado, que inclui as atividades de material de construção, de veículos e de atacado alimentício, as vendas subiram 0,9% em agosto ante julho, na série com ajuste sazonal, acima da mediana das projeções, de 0,7%, com intervalo entre uma queda de 0,6% a uma alta de 1,5%.
Na comparação com agosto de 2024, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado tiveram baixa de 2,1% em agosto. Nesse confronto, as projeções variavam de uma redução de 4,2% a aumento de 0,2%, com mediana negativa de 2,4%.