BNDES lança plataforma para acompanhar ações do Fundo Clima

Uma mesa-redonda de alto nível durante a PRE-COP30, evento realizado em Brasília, discutiu, nessa terça-feira (14), os avanços do Novo Fundo Clima. Durante os debates, o diretor de Planejamento e Relações Institucionais do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Nelson Barbosa, apresentou a atuação do banco no apoio a "projetos voltados à transição energética, descarbonização e reflorestamento, como o Fundo Amazônia e o Novo Fundo Clima, que passa agora a contar com uma plataforma pública de acompanhamento".

Por meio dessa plataforma, é possível acompanhar o avanço dos projetos aprovados em todos os segmentos do Fundo Clima "em ações de mitigação e adaptação climática, além de segmentos específicos, como Transição Enérgica, Mobilidade Verde, Indústria Verde e Florestas Nativas, por exemplo".

De acordo com Barbosa, entre 2023 e 2025, o BNDES já aprovou R$ 19 bilhões em crédito para projetos em todas as regiões do país. Enquanto, entre 2019 e 2022, apenas R$ 1,6 bilhão foram liberados.

"Com o Fundo Clima, que tem recursos do Tesouro Nacional, em parte captados pela emissão de Green Bonds no resto do mundo, o BNDES tem financiado no Brasil projetos como eletrificação do transporte urbano, produção de biocombustíveis, reflorestamento e indústria verde, ou seja, redução de emissão e aumento da eficiência energética", explicou o diretor do BNDES. Segundo Barbosa, o Brasil é um dos poucos países que ainda tem uma vasta área florestal. Para ele, manter as florestas em pé e recuperar as áreas degradadas é um desafio.

A mesa tratou também da plataforma de acompanhamento do maior financiamento climático do Sul Global. O evento da PRE-COP30 antecede a Conferência do Clima, que será realizada em Belém, no Pará, em novembro.