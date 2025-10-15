Prefeita de Cruz Alta espera ampliação para voos comerciais

A prefeita de Cruz Alta, Paula Librelotto, também projeta uma ampliação nas atividades do aeródromo local. Ela observa que, apesar de o aeroporto ser privado, tem capacidade para fazer voos comerciais no futuro. "Estamos em negociação para tentar trazer alguma rota, até uma escala desses voos mais próximos", explica.

De acordo a chefe do Executivo municipal, Cruz Alta é a cidade gaúcha com maior número de aviões particulares. "A maior frota de aviões, agrícolas e privados, está em Cruz Alta", afirma. A operação do aeroporto privado também trouxe benefícios como a viabilidade de suporte aeromédico.

A prefeita ainda destaca a estrtura como um diferencial competitivo de Cruz Alta. "Mesmo sendo totalmente privado e sem voos comerciais, esse aeroporto tem trazido muitos investidores. O fato de poder pousar aqui nos colocou em um outro patamar. E pouquíssimas cidades no Rio Grande do Sul tem ferrovia, rodovia e aeroporto, como Cruz Alta", destaca Paula.