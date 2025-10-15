Vice-governador cobra igualdade em benefícios entre os estados

Na solenidade de abertura, o vice-governador Gabriel Souza defendeu a necessidade de o Rio Grande do Sul também ser contemplado com um fundo constitucional ou com incentivos fiscais, como ocorre com outros estados. "Não é uma reclamação, somente uma constatação de um problema que vem de vários governos", argumentou.

O vice-governador destacou que 84% do território gaúcho sofreu, nos últimos anos, com enchentes e estiagem. Ainda cobrou do governo federal uma ação mais contundente em relação aos 3 mil quilômetros de ferrovias do Estado, dos quais apenas 920 estão em uso. Fez referência à liderança nacional do Rio Grande do Sul em inovação, citando o investimento do governo, neste ano, de R$ 360 milhões na área, cinco vezes maior do que média histórica dos últimos anos.

O presidente da Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, Cláudio Bier, ressaltou a grandiosidade da feira desde a sua criação, em 1992, com a superação dos momentos de crise, como pandemia e enchentes, e ampliando os resultados aos expositores em períodos de prosperidade. Anunciou que micro e pequenas indústrias terão gratuidade garantida na próxima Feira de Hannover com incentivos do Sebrae Nacional. O presidente do Sebrae RS, Luiz Carlos Bohn, participou por meio de uma mensagem gravada.