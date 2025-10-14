Aneel vai mandar técnicos ao Paraná para investigar causa de apagão que atingiu todos os estados

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) afirmou nesta terça-feira (14) que vai mandar técnicos ao Paraná para investigar a origem do apagão que atingiu todos os estados do país e o DF na última madrugada.

A agência foi informada pelo ONS (Operador Nacional do Sistema Elétrico) de que a causa provável da interrupção foi um incêndio na subestação Bateias, no Paraná.

"A fiscalização da agência se deslocará ainda hoje para realizar inspeção in loco na subestação afetada e averiguar as causas da interrupção", afirma a Aneel, em nota. "Além disso, serão instaurados processos de fiscalização para apurar a responsabilidade dos agentes envolvidos".

De acordo com a agência, a ocorrência teve início à 0h32 e afetou estados de todas as regiões do Sistema Interligado Nacional. A agência também já enviou ofícios às empresas envolvidas para cobrar explicações.

O funcionamento foi restabelecido 1h30 após a interrupção na maior parte do país, e depois de 2h30 todo o sistema havia voltado ao normal.

De acordo com relatos feitos à Folha de S.Paulo, o que se sabe até agora é que o reator na subestação, da Eletrobras, pegou fogo por motivos ainda a serem analisados e que isso provocou uma reação em cadeia em todo o sistema.

As causas do incêndio ainda serão apuradas, em uma operação que é comparada a um problema mecânico em aviões. Desmonta-se até a peça envolvida para serem analisados detalhes do que pode ter ocorrido.

Outra questão fundamental é entender por que um problema considerado relativamente simples (um incêndio localizado) não teve consequências contidas pelos equipamentos. Poderia ser interrompida, por exemplo, a operação de apenas parte das linhas da subestação --e não a subestação inteira.

Com a derrubada da subestação, foi causado um desequilíbrio de energia que se espalhou para todo o sistema nacional. De forma preliminar, envolvidos nas discussões têm descartado a hipótese de sabotagem.

Integrantes do governo reforçam a mensagem de que a raiz do ocorrido foi um problema pontual de equipamentos, sem relação com descompassos entre oferta e demanda de energia.