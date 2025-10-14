Dólar sobe por cautela com EUA e China em meio a Serviços resilientes

O dólar opera em alta no mercado à vista na manhã desta terça-feira (14), após recuar na véspera, e influencia um viés positivo na curva de juros futuros, embora o recuo dos rendimentos dos Treasuries na volta do feriado americano cerceie o movimento.

Predomina um sentimento de cautela diante da indefinição nas negociações comerciais e de tarifas entre Estados Unidos e China, após a medida de Pequim na semana passada para expandir os controles sobre os minerais críticos. Embora o presidente americano, Donald Trump, tenha acenado com uma postura mais disposta ao diálogo, os investidores ainda aguardam sinais concretos do que irá acontecer no curto prazo.

No Brasil, dados de atividade resilientes, como o volume de serviços prestados no País em agosto, sugerem rigidez da taxa Selic em 15% por longo período, beneficiando a atratividade do carry trade do Brasil, embora fatores fiscais internos venham limitando o interesse do capital estrangeiro.

O volume de serviços subiu 0,1% em agosto ante julho, +2,5% em relação a agosto de 2024 e acumula ganhos de 2,6% no ano e 3,1% em 12 meses. O resultado mensal superou a mediana das estimativas do mercado, que apontava estabilidade, com intervalo entre uma queda de 0,6% a uma alta de 0,3%.

O ONS informou que a interrupção no fornecimento de eletricidade que atingiu parte do País na madrugada desta terça-feira foi causada por um incêndio em um reator na subestação de Bateias, no Paraná. A Aneel anunciou também que uma equipe de fiscalização se deslocará ainda hoje para realizar inspeção in loco na subestação.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou que o Conselho Nacional de Política Mineral será lançado nesta semana. Segundo ele, o leilão de reserva de capacidade será lançado nas próximas semanas, com realização prevista para março de 2026 em duas etapas. O certame incluirá usinas termoelétricas a gás, carvão, óleo e hidrelétricas, mas exclui biocombustíveis.

A primeira estimativa da Conab para a safra brasileira de grãos 2025/26 aponta produção de 354,71 milhões de toneladas, alta de 0,8% sobre 2024/25, com área plantada de 84,4 milhões de hectares, aumento de 3,3%. A Embraer anunciou que a TrueNoord fechou pedido firme de 20 jatos E195-E2, avaliado em US$ 1,8 bilhão, com opções de compra para até 30 aeronaves adicionais (20 E195-E2 e 10 E175-E1).

Empresas chinesas de ímãs de terras raras enfrentam fiscalização mais rigorosa nas licenças de exportação desde setembro, antes da nova medida de Pequim, gerando dúvidas sobre possível redução de embarques, apesar do compromisso de acelerar exportações acordado com os EUA em maio.

A fabricante francesa de pneus Michelin cortou sua previsão anual devido a tarifas dos EUA e queda de quase 10% nas vendas na América do Norte. O lucro operacional deve ficar entre 2,6 e 3 bilhões de euros, e o fluxo de caixa livre entre 1,5 e 1,8 bilhão de euros.