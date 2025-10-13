Assespro-RS promove debate sobre crédito e inovação com o presidente do Badesul

A edição de outubro do "Conexão Assespro-RS" terá como tema principal as linhas de crédito e o investimento para a inovação no Estado. Para debater o tema, a entidade convidou o presidente do Badesul (Agência de Fomento do RS), Claudio Gastal. A reunião-almoço ocorre no dia 28 de outubro, a partir das 12h, no Bah Restaurante, em Porto Alegre.

A agenda da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação/Regional RS discutirá o papel da agência no fomento ao desenvolvimento econômico e tecnológico do Rio Grande do Sul, e as oportunidades de crédito disponíveis para as empresas, especialmente aquelas do setor de Tecnologia da Informação.

Empresários e profissionais do setor de TI terão a oportunidade de conhecer as linhas de crédito do Badesul e como elas podem impulsionar seus projetos de inovação, expansão e modernização, contribuindo diretamente para o crescimento e competitividade do mercado gaúcho.