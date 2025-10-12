Sine de Porto Alegre oferta mais de 3,5 mil vagas

Quem busca emprego ou quer mesmo trocar de trabalho terá mais de 3,5 mil opções de vagas no Sine de Porto Alegre. O número de postos está na oferta desta segunda-feira (13). Do total de empregos, 142 são destinados a pessoas com deficiência (PcD), informa a prefeitura da Capital.

Interessados podem realizar o atendimento presencial de segunda a sexta-feira, levando documentos, como a carteira de trabalho.

Locais e horários para se habilitar a vagas de trabalho no Sine: