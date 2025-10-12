Sine de Porto Alegre oferta mais de 3,5 mil vagas

Quem busca emprego ou quer mesmo trocar de trabalho terá mais de 3,5 mil opções de vagas no Sine de Porto Alegre. O número de postos está na oferta desta segunda-feira (13). Do total de empregos, 142 são destinados a pessoas com deficiência (PcD), informa a prefeitura da Capital.
Interessados podem realizar o atendimento presencial de segunda a sexta-feira, levando documentos, como a carteira de trabalho.
Locais e horários para se habilitar a vagas de trabalho no Sine:
- Unidade Matriz - avenida João Pessoa, 1105 - bairro Farroupilha, das 8h30 às 17h.
- Subprefeituras - atendimento das 9h às 12h e das 13h30 às 17h:
- Nordeste: Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240 - Parque Chico Mendes - bairro Mario Quintana
- Cruzeiro: Rua Mariano de Matos, 889 - bairro Santa Teresa
- Restinga: Rua Rubem Pereira Torely, 333 - bairro Restinga
- Norte: Rua Afonso Paulo Feijó, 220 - bairro Sarandi