Evento gratuito celebra Dia das Crianças no Parque Knorr em Gramado

Das 9h às 16h deste sábado (11), o Parque Knorr, em Gramado, será palco de evento gratuito alusivo ao Dia das Crianças. Promovido pela Prawer Chocolates, a atividade contará com uma programação repleta de brincadeiras, passeios e momentos de confraternização em meio à natureza.



Na oportunidade, haverá também distribuição de guloseimas, reforçando o espírito lúdico e acolhedor da data. A campanha da empresa em homenagem à data foi criada especialmente para celebrar o universo infantil com a doçura e a tradição da primeira fábrica de chocolate artesanal do Brasil.

• LEIA TAMBÉM: Lojas de brinquedos esperam vendas fortes na véspera do Dia das Crianças



Localizado no coração da cidade, o Parque Knorr é a maior área natural do centro de Gramado e possui grande valor cultural e histórico. O cenário foi escolhido para proporcionar às famílias um dia de integração, diversão e contato com a natureza.



O diretor-executivo da Prawer, José Augusto Freiberger, destaca que a ação busca reafirmar o compromisso da companhia com a comunidade, "valorizando tanto a tradição quanto a inovação, ao mesmo tempo em que celebra uma das datas mais especiais do calendário brasileiro”. Localizado no coração da cidade, o Parque Knorr é a maior área natural do centro de Gramado e possui grande valor cultural e histórico.O diretor-executivo da Prawer, José Augusto Freiberger, destaca que a ação busca reafirmar o compromisso da companhia com a comunidade, "valorizando tanto a tradição quanto a inovação, ao mesmo tempo em que celebra uma das datas mais especiais do calendário brasileiro”.