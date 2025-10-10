Luciano Huck avalia compra do Will Bank, do Banco Master

O apresentador de televisão da TV Globo Luciano Huck está avaliando a compra do Will Bank, instituição financeira digital controlada pelo Banco Master, em conjunto com um grupo de investidores, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.

A Folha de S.Paulo reportou nesta quinta-feira (9) que quatro investidores, incluindo fundos de private equity e o estatal Banco de Brasília, avaliavam a instituição, que tinha cerca de 9 milhões de clientes em abril. Huck é um desses interessados.

O "Domingão com Huck", programa apresentado por Huck na Rede Globo, tem um de seus quadros patrocinados pelo Will Bank, as Willimpíadas. Com estreia prevista para o dia 12 de outubro, o quadro premiará o vencedor com R$ 1 milhão em barras de ouro. As provas, de acordo com material divulgado pelo Will Bank, envolvem testes inspirados em finanças pessoais, com 200 participantes.

As conversas entre o Master e o grupo de Huck ainda são em estágio inicial, de acordo com uma das fontes. Procurado pela reportagem, Huck disse por meio de sua assessoria de imprensa que não comentaria o assunto por não ter "nada concreto" neste momento.

Criado em 2017 e comprado pelo Master no ano passado, o Will Bank encerrou o primeiro semestre com R$ 14,4 bilhões de ativos, um prejuízo de R$ 244,7 milhões e um patrimônio líquido de cerca de R$ 300 milhões, segundo dados do Banco Central.

A venda do Will Bank teria o potencial de reduzir o passivo do seu controlador, o Banco Master, de Daniel Vorcaro. Para honrar depósitos, o Master precisou recentemente recorrer a uma linha emergencial de R$ 4,5 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), instituição que cobre até R$ 250 mil em depósitos por investidor em caso de falência, liquidação ou intervenção de instituições financeiras.

A linha teve vencimento no dia 1 de outubro, mas as tratativas em busca de reduzir o passivo do Banco Master continuam, centradas principalmente numa resolução para o Will Bank. Procurado, o Banco Master não comentou até a publicação desta reportagem.