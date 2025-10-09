Rio Grande do Sul tem 236 indústrias de brinquedos

Às vésperas do Dia das Crianças, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec) divulgou um levantamento que reuniu os dados mais atualizados para avaliar o impacto do mercado infantil na economia estadual. A pesquisa, elaborada pela Divisão de Inteligência de Mercado do Departamento de Promoção Comercial e Assuntos Internacionais (DIM/DPCI) da Sedec, mostra que o segmento infantil tem peso expressivo em diversos setores da indústria e dos serviços, movimentando bilhões de reais e sustentando milhares de empregos no Estado.

De acordo com o estudo, o setor de brinquedos e diversão tem apresentado crescimento constante no País, impulsionado pela retomada do consumo e pelo aumento da produção nacional. Em 2024, o faturamento brasileiro alcançou R$ 10,2 bilhões, sendo mais da metade oriunda da indústria nacional. No Rio Grande do Sul, a produção responde por cerca de R$ 498 milhões em receitas anuais e reúne 236 empresas registradas no segmento. Entre as indústrias gaúchas, estão a Dismat, em Caxias do Sul, a Brilha Natal & Maggiore, localizada em Triunfo, e a Playhouse, em Porto Alegre. O setor emprega 44 mil trabalhadores em todo o País.

LEIA MAIS: Câmara enterra MP do aumento de impostos e derrota governo Lula



O secretário de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, afirmou que o levantamento evidencia a amplitude do impacto econômico das atividades voltadas à infância. “O mercado infantil vai muito além das datas comemorativas. Ele envolve uma ampla rede produtiva e de serviços que movimenta a economia gaúcha o ano todo, gera emprego e renda e estimula inovação em diversos setores. Esse levantamento reforça o papel do Estado em apoiar e fortalecer cadeias produtivas estratégicas, inclusive aquelas que muitas vezes passam despercebidas, mas têm grande relevância para o desenvolvimento regional”, destacou Polo.

Moda

Outro segmento em expansão é o da moda infantil, que registrou faturamento de R$ 31,2 bilhões no Brasil em 2023. As regiões Sul e Sudeste concentram, juntas, 81,3% do total da produção brasileira. Só no Rio Grande do Sul o setor movimentou R$ 1,8 bilhão. Entre as maiores marcas locais, considerado o faturamento, estão a Canto Kids, de Julio de Castilhos; a Mundo Kids, localizada em Marau; Lili Moda Infantil, de Porto Xavier; Cinco Marias, sediada em Porto Alegre; e Pychulin, em Gravataí. De acordo com o levantamento da DIM/DPCI, a cadeia produtiva da moda representa 7,1% dos empregos formais no Estado. Também é uma característica do setor ser composto, majoritariamente, por micro e pequenas empresas no Brasil.

Alimentação

Na indústria de alimentação infantil, o aumento da procura por produtos naturais e saudáveis têm apontado tendências como o crescimento de foodtechs e startups voltadas à alimentação saudável e maior demanda por transparência nos rótulos e ingredientes naturais (“clean label”). Por outro lado, a expansão de canais de e-commerce e de assinaturas é outra tendência neste setor.

O mercado nacional de alimentação infantil movimentou R$ 5,8 bilhões em 2022, sendo que o Rio Grande do Sul responde por cerca de 8% da indústria brasileira, com faturamento estimado entre R$ 400 milhões e R$ 500 milhões por ano. Além disso, o setor de alimentos é o maior empregador industrial do Estado, com 160 mil postos de trabalho diretos.

LEIA TAMBÉM: Tributação sobre renda e riqueza divide opinião de economistas



O Rio Grande do Sul é o terceiro maior polo da indústria de alimentos no Brasil e o segmento infantil tem participação relevante nesta produção. São gerados cerca de 160 mil empregos diretos no setor, com destaque para cidades como Porto Alegre, Caxias do Sul, Lajeado, Erechim e Pelotas. Entre as empresas gaúchas com produtos para alimentação infantil estão a Lactalis do Brasil, voltada ao mercado de laticínios e com sede em Porto Alegre; e a Bom Princípio Alimentos – geleias e pastas de frutas com uso em alimentação infantil, localizada em Tupandi.

Higiene

Outro setor importante é o de produtos de higiene infantil e home care. Entre os principais produtos desta categoria, estão:

Fraldas descartáveis - segmento robusto com participação significativa no mercado;

Lenços umedecidos - categoria em expansão;

Xampus e sabonetes infantis;

Itens como óleos, cremes e produtos de cuidados especiais.

No Brasil, o segmento de cuidados infantis cresceu 45,6% nos últimos seis anos, atingindo R$ 3,9 bilhões em 2023. Este setor abrange produtos de higiene pessoal, perfumaria e cosméticos, incluindo shampoos e condicionadores infantis, sabonetes líquidos e em barra, cremes e loções hidratantes, óleos corporais, águas de colônia e perfumes infantis. Já o segmento de fraldas descartáveis faturou sozinho R$ 3,6 bilhões em 2022.

O Rio Grande do Sul abriga empresas consolidadas no setor em diferentes regiões, como Fraldasul (Fazenda Vilanova), Power Plus (Sapucaia do Sul), Baby with Love (Gravataí) e Affection (Encantado), que produzem fraldas descartáveis e outros itens de cuidados especiais.

Lazer

Os dados do levantamento também apontam o papel relevante das atividades de lazer e recreação infantil. O Rio Grande do Sul conta com 210 parques e mais de 420 casas de festa infantis registradas. O estudo aponta em média 44,4 mil postos de trabalho gerados pela atividade em 2024.

Saúde e educação

Além disso, o cuidado e o desenvolvimento das crianças também sustentam cadeias de saúde e educação, com 251 hospitais oferecendo leitos pediátricos, 3.290 médicos pediatras e 6.435 escolas de Educação Infantil, que empregam 25,9 mil professores.