Lula diz que vai propor que sistema financeiro 'pague o devido imposto', após derrubada de MP

O presidente Lula (PT) disse nesta quinta-feira (9), após a derrota na Câmara da MP (medida provisória) da alta de impostos, que vai se reunir com integrantes do governo na próxima semana para discutir soluções, inclusive sobre como garantir que as fintechs "paguem os impostos devidos".

"Eu liguei para o Haddad (ministro da Fazenda), para a Gleisi (relações institucionais) e disse: vamos relaxar, não vamos perder o final de semana discutindo o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. Eu estou indo para a Bahia, da Bahia para São Paulo, e de São Paulo para Roma para discutir a questão da aliança global contra a fome e a miséria. Eu volto na quarta-feira e aí, sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que têm fintechs maiores que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país."

A entrevista foi concedida à rádio Piatã da Bahia.

A Câmara dos Deputados impôs uma derrota ao governo Lula e retirou de pauta a MP (medida provisória) de aumento de impostos. Na prática, a decisão enterra de vez a medida, que o governo considerava importante para sustentar a arrecadação e reduzir despesas obrigatórias em 2026, ano eleitoral. Um requerimento de retirada de pauta foi aprovado por 251 votos a 193. A votação ocorreu na noite desta quarta-feira (8), último dia de vigência da MP, que agora perderá validade.

Segundo técnicos da área econômica, a derrubada da medida deve causar um bloqueio nas despesas de 2025, incluindo emendas parlamentares, e obrigar um ajuste de R$ 35 bilhões no PLOA (projeto de Lei Orçamentária Anual) de 2026. Para governistas, esse era justamente o objetivo de partidos do centrão e da bancada ruralista: restringir o espaço fiscal de Lula no ano em que ele deve buscar a reeleição.

Durante a entrevista, o presidente também comentou o telefonema que teve com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, dizendo que também ficou surpreso com a conversa que "parecia impossível". "Ele me ligou da forma mais gentil que um ser humano pode lidar com outro".

Ele afirmou que o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, ligou para o ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) na quarta-feira (8) para dar continuidade às tratativas entre os dois governos.