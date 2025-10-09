Porto Alegre,

Publicada em 09 de Outubro de 2025 às 17:15

RS registra recorde na abertura de empresas em setembro

Do total de empresas registradas em setembro na Capital (4.546), 3.029 são MEIs

Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O Rio Grande do Sul registrou recorde no número de empresas abertas em setembro. Segundo levantamento feito pela Junta Comercial, Industrial e Serviços do RS (JucisRS), foram 26.087 novos CNPJs no mês, o maior número para setembro desde 2003, o primeiro ano em que os dados estão disponíveis. O resultado do último mês também foi o terceiro mais alto neste ano, atrás de janeiro (33.144) e fevereiro (26.157). Em setembro, o Estado registrou 1.542 empresas a mais do que em agosto.
Para a presidente da Junta Comercial, Lauren Momback, a atração de novos empreendimentos e o crescimento no número de empresas abertas são consequências do trabalho realizado pela entidade em conjunto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). “Hoje o Rio Grande do Sul tem um ambiente de negócios simples, acessível e seguro, o que consolida o Estado como um destino de investimentos ágil e seguro”, explica.
Na mesma linha, o secretário de Desenvolvimento Econômico do RS, Ernani Polo, destaca as reformas administrativa e previdenciária como fatores para o aumento no número de empresas registradas no Estado. “As reformas colocaram as contas públicas em ordem e devolveram previsibilidade ao Rio Grande do Sul. Hoje temos um Estado mais eficiente, menos burocrático e mais confiável para quem quer investir”, comenta.
Ainda na avaliação dele, a abertura de uma nova empresa significa mais emprego, renda e oportunidades para os gaúchos. “Estamos construindo um RS que é, cada vez mais, amigo do empreendedorismo e pronto para competir no cenário nacional e internacional”, explica Polo.
O levantamento feito pela Junta Comercial aponta que Porto Alegre acumulou apenas um sexto (4.546) do total de empresas registradas no Rio Grande do Sul, o que mostra que a dinâmica empreendedora não se concentrou em uma região específica do Estado. A cidade de Pelotas, por exemplo, que se localiza na porção sul do Estado, registrou 851 novas empresas em setembro. Passo Fundo e Santa Maria, que estão na região central do RS, acumulam 1.318 novos CNPJs.
“Cada região tem sua peculiaridade empreendedora, e o fato de os números estarem bem distribuídos comprova que o Plano de Desenvolvimento Econômico, Inclusivo e Sustentável do Governo do Estado está gerando resultados concretos”, explica Lauren. Ela acredita que tal cenário promove um desenvolvimento regional equilibrado, consolidando o RS como um ambiente fértil, simples e acessível para empreender e investir.
Do total de empresas registradas em setembro na cidade de Porto Alegre, 3.029 são microempreendedores individuais (MEIs). Em Caxias do Sul, este número corresponde a 1.087 (para um total de 1.353 empresas) e, em Canoas, 920 (com 1.104 no total).
O mês de setembro também registrou o menor número de empresas que decretaram falência (4) em 2025. Na sequência, estão janeiro e fevereiro, ambos com cinco decretações. O maior número de decretações de falência (13) foi observado em abril e em agosto, o que destaca ainda mais o resultado positivo do mês de setembro. 

