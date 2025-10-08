Porto Alegre,

Publicada em 08 de Outubro de 2025 às 08:08

Bolsas da Ásia fecham em baixa, após perdas generalizadas em Wall Street

Queda no Nikkei reflete impacto de nova liderança no Japão

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta quarta-feira (8), um dia após Wall Street sofrer perdas generalizadas pela primeira vez em oito pregões. O índice japonês Nikkei caiu 0,45% em Tóquio, a 47.734,99 pontos, depois de atingir máximas históricas nos três últimos pregões, em reação principalmente à escolha da ultraconservadora Sanae Takaichi como líder do governista Partido Liberal Democrata (PLD).
Espera-se que Takaichi, que deverá ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro no Japão, aumente gastos e defenda a facilitação do crédito, o que pode atravancar planos do BC japonês (BoJ) de voltar a elevar juros. Em outras partes da Ásia, o Hang Seng recuou 0,48% em Hong Kong, a 26.829,46 pontos, na volta de um feriado, e o Taiex registrou queda de 0,54% em Taiwan, a 27.063,68 pontos.
Ontem, as bolsas de Nova York encerraram os negócios em baixa, na primeira queda uniforme em oito sessões, à medida que um recente rali de ações de tecnologia ligadas à inteligência artificial (IA) perdeu fôlego e preocupações sobre a paralisação do governo dos EUA, que hoje entrou em seu oitavo dia, pesaram no sentimento.
Os mercados da China continental voltam a operar amanhã (09), com o fim do feriado da "semana dourada". O da Coreia do Sul, por sua vez, reabre na sexta (10), após feriado que teve início no fim da semana passada. Na Oceania, a bolsa australiana ficou no vermelho pelo terceiro dia seguido, com baixa de 0,10% do S&P/ASX 200 em Sydney, a 8.947,60 pontos.
 

