Dólar passa a cair ante o real de olho em petróleo, mas altas do DXY e treasuries limitam

O dólar passou a cair frente ao real em meio à desaceleração dos ganhos da divisa americana ante outras moedas emergentes e a valorização do petróleo. Na abertura desta segunda-feira (6), no entanto, a divisa americana ajustou-se aos fortes ganhos generalizados no exterior e, há pouco, voltava a rodar mais perto da estabilidade diante da forte valorização externa.

Além disso, o sexto dia da paralisação do governo dos EUA impede a divulgação de indicadores oficiais, gera incertezas e dificulta as previsões sobre a economia e as apostas na política monetária. Internamente, investidores olham o Boletim Focus. A mediana do relatório para a inflação suavizada nos próximos 12 meses passou de 4,28% para 4,21%. A mediana para o IPCA de 2025 caiu de 4,81% para 4,80% - acima do teto da meta, de 4,50%; e para o IPCA de 2026 seguiu em 4,28%. A mediana para a cotação do dólar no fim de 2025 caiu de R$ 5,48 para R$ 5,45.

LEIA TAMBÉM: Ministério da Defesa teme perda de contratos e avalia que retaliação contra EUA seria prejudicial ao setor

Os aluguéis residenciais avançaram 0,30% em setembro, ligeiramente acima de agosto (+0,28%). Em 12 meses até setembro, a alta foi de 4,04%, levemente menor que os 4,08% registrados até agosto. O ministro do STF Gilmar Mendes afirmou que a Corte deve buscar transições justas na análise da "pejotização", equilibrando livre iniciativa, novas formas de trabalho e dignidade humana, durante a abertura de audiência pública nesta segunda.

A taxa anual de inflação ao consumidor (CPI) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) ficou em 4,1% em agosto, repetindo o nível de julho.